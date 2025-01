La amenaza de los jugadores del Barça a España que pudo condicionar el "caso Olmo": "¡Un escándalo!"

Para sorpresa de muchos, el Consejo Superior de Deportes (CSD) estimaba el pasado miércoles la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores culés Dani Olmo y Pau Víctor, una medida de "carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentado por el club y los citados futbolistas".

Así lo indicó el propio CSD en una nota de prensa, al respecto de su decisión que "suspende el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, de fecha 4 de enero de 2025, y la cancelación de las licencias deportivas de los referidos jugadores". «El CSD ha observado la posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho y la existencia de perjuicios inmediatos y de difícil reparación, que afectarían a los derechos reconocidos en la vigente Ley del Deporte a los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor y a su seguridad jurídica», argumentaron.

Pero además, en el penúltimo párrafo de su escrito el CSD aludía a la selección española, algo que fue muy criticado pero que ahora cobra sentido. «El CSD considera que la no adopción de esta medida cautelar causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y, sobre todo, para los futbolistas. Esto podría dañar también los intereses de la selección española, así como del resto de las competiciones nacionales, incluida la Liga», recogía el documento.

"España salva al Barça"

Muchos calificaron este argumento como ridículo y e incluso hicieron mofas con "España salva al Barça" pero el ultimo capítulo desvelado del culebrón Barca viene a demostrar que tal vez La Roja también pudo ser clave en esta decisión.

Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Casadó y Fermín López tenían planeado no acudir a la llamada de Luis de La Fuente si no se conseguía la inscripción de Dani Olmo.

Así lo explicaba el subdirector del Diario As, Joaquín Maroto , en una intervención en el programa Onze, de Esport3 : los compañeros de Dani Olmo en el Barça y en la selección española tenían previsto plantarse si no se desbloqueaba la situación del azulgrana y éste no podía jugar por el veto de LaLiga y la Federación Española en el Barça respecto a la inscripción del jugador.

Según esta información, los jugadores planteaban realizar este acto de desobediencia, utilizando ciertas artimañas para no recibir sanción: aduciendo golpes o pequeñas molestias para no responder a la próxima llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente. La concesión de medidas cautelares por parte del CSD ha evitado que pudiera llegarse a esta situación.

Las reacciones al presunto plan culé no se han hecho esperar. "Es un escándalo", "Lo del Barça es de vergüenza", "Yo si fuera el seleccionador no llamaba a ninguno. Los chantajes que se los hagan a otro pero no a la Selección", "El órdago la tendrían que dar los 18 equipos restantes de la Primera División negándose a jugar más hasta que las normas no se apliquen de igual manera para todos", son algunos de los comentarios que inundan "X".

Ahora, ambos jugadores ya han sido inscritos por Laliga y podrán jugar la final de la Supercopa ante el Real Madrid. La guerra no ha hecho más que empezar.