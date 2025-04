Ana Pastor entrevista Mbappé: "Veo las cosas que pasan y doy mi opinión, no tengo miedo"

Instalado ya como una figura central del Real Madrid, Kylian Mbappé ha compartido sus reflexiones más personales y futbolísticas en una entrevista con Ana Pastor en LaSexta, en la que repasa su llegada al club blanco, sus ambiciones, su entorno y su visión sobre temas que van más allá del césped.

Desde que aterrizó en Valdebebas, el delantero francés ha dejado claro que su decisión fue profundamente meditada. “Desde pequeño tenía claro que acabaría aquí, lo quería de todo corazón”, asegura, y confiesa que su sueño se remonta a los tiempos en que Zidane y Cristiano Ronaldo eran sus ídolos: “Zidane era mi ídolo, empecé por él. Este club tiene un aura que los otros no tienen. Es el mejor del mundo. Desde que llegó Cristiano sigo todos los partidos”.

Su posición en el campo

Las cifras de su fichaje, las presiones mediáticas y las expectativas no han empañado su determinación. “Hay muchas cosas que se dicen que son verdad y otras que son falsas. No tengo problema de hablar del dinero. Yo solo quería jugar aquí, con la camiseta, marcar goles y que la gente grite mi nombre. Lo más importante es ser feliz”. En este sentido, subraya: “Las ofertas son buenas, pero solo pienso en el Madrid. Quiero marcar una época aquí”.

A pesar de su juventud, su discurso refleja madurez y una consciencia clara de la presión que conlleva vestir de blanco: “Se vive bien, sabes lo que implica jugar aquí. Pero salgo al campo con ganas siempre. Juego siempre con humildad y así hay que llegar a cualquier club, no solo al Madrid”.

En cuanto a sus metas, Mbappé no duda: “Quiero ganar títulos con el Madrid, marcar una época”. Y aunque su nombre suena con fuerza para el Balón de Oro, él tiene clara su prioridad: “Ganar una Champions con el mejor club del mundo es ganar el título más grande y hacer historia aquí. El Balón de Oro es un título individual. Me quedo con la Champions”.

Jugar con Vinicius

Su adaptación al equipo ha sido inmediata, tanto dentro como fuera del campo. Sobre Vinicius, lo tiene claro: “Vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos, vamos a ayudar al Madrid”. Y del entrenador, palabras llenas de admiración: “Ancelotti es un poco de todo. Sabe cuando tiene que ser padre, amigo, jefe... Ha hecho historia aquí y quiere seguir haciéndola”.

También recuerda con emoción el día de su presentación: “Cuando tuve que esperar solo en el túnel fueron los cinco minutos más largos de mi vida. 80.000 personas, me esperaba esa locura. Desde el club me decían que iba a estar lleno, para mí fue un placer. La gente entiende que el Madrid fue mi sueño y que compartimos una pasión”.

La salud mental

Mbappé no solo habla de fútbol. Se abre con sinceridad sobre temas personales y sociales. Sobre salud mental afirma: “Toqué fondo de manera deportiva, no mental. Tengo mucho respeto a este tema. Conozco a personas y compañeros que han tenido depresión. Yo no jugaba bien, pero no por un tema de salud mental. No me gustaba cuando decían eso porque es un tema serio”.

Y en relación al racismo, lanza un mensaje contundente: “Es una cosa de la vida, no solo del fútbol. Hay que pararlo, hay que hacer acciones. Los jugadores son más solidarios que antes entre ellos, pero no es suficiente”.

Libre para opinar

Respecto a su papel como figura pública, se siente con la responsabilidad de no quedarse callado: “Antes de ser futbolista soy un hombre normal y veo las cosas que pasan en la vida. Y doy mi opinión, no tengo miedo de ello. Si alguna vez me equivoco, pediré perdón”.

Sobre su fundación, su tono cambia, más íntimo, más orgulloso: “Yo he tenido talento, pero he tenido mucha suerte. Ahora tengo que cuidar a los niños, a través de mi fundación. Soy muy feliz. Es lo más importante que he hecho en mi vida”.

A pesar de su fama y fortuna, insiste en mantener los pies en la tierra: “Viene de la educación, hay que ser humilde. Intento tener la vida más normal posible. Quiero dar la imagen de que soy un tío normal”.

Kylian Mbappé ha llegado al Real Madrid no solo como un futbolista de talla mundial, sino como una figura que entiende su papel en el mundo del deporte y en la sociedad. Y lo deja claro con una frase que resume su presente y su futuro: “Vivo en un sueño todos los días por jugar aquí”.