Ancelotti vuelve a dejar fuera a una estrella en Brasil: “No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para el Mundial”

El parón de selecciones asoma a la vuelta de la esquina y los seleccionadores empiezan a confirmar sus convocatorias de manera oficial. Mientras en Europa está todo por decidir y restan dos partidos de clasificación al Mundial de 2026, en Sudamérica ya están definidos los equipos clasificados y el que se jugará su plaza en la repesca. Argentina lideró las eliminatorias, pero Brasil, pese a su discreto quinto puesto, también estará en la próxima Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti llegó este verano para sellar el pase y armar un equipo que tenga opciones de levantar el tan esperado quinto título. Para poder lograrlo, busca el equipo más equilibrado y competitivo, tanto por calidad como por competitividad y estado de forma. En la búsqueda de ese objetivo, está convocando en cada fecha FIFA a varios jugadores nuevos para probarlos, pero hay uno de renombre que todavía no ha sido llamado por el italiano.

Neymar, la gran ausencia en Brasil

Carlo Ancelotti anunció su convocatoria para los partidos ante Senegal y Túnez con un claro objetivo: "Con estos amistosos, buscaremos definir una base más estable para la Selección". El brasileño explica su idea: "Estamos cerca de la lista de junio. Ya tenemos 17 o 18 jugadores. Hay una fecha FIFA muy importante en marzo, donde tendremos que analizar a los jugadores. Va a depender de las lesiones, pero la lista está bastante definida. La lista de marzo será muy parecida a la lista definitiva". Sus planes parecen claros, pero en ellos no parece estar Neymar.

Neymar llorando tras la eliminación de Brasil José Méndez Agencia EFE

A falta de siete meses para el Mundial, se cumplen dos años sin que la estrella brasileña vista la 'verde amarela'. Solo ha disputado dos partidos desde el mes de septiembre y uno de ellos fue el 1 de noviembre tras regresar de su lesión. Este contratiempo en el muslo le ha vuelto a cerrar las puertas para esta convocatoria y su presencia en el Mundial parece cada vez más complicada.

¿Por qué Neymar no es convocado con Brasil? Ancelotti lo explica

Carlo Ancelotti fue claro en la rueda de prensa en la que anunció la convocatoria: "No he vuelto a hablar con Neymar. Veremos cuándo puede recuperarse y volver a jugar", expresó pese a que ya ha regresado. No se quedó ahí y extendió su reflexión: "No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico". Este aspecto es la clave de su ausencia ya que, pese a su calidad, el italiano no ve a Neymar al nivel físico de una gran competición como es un Mundial.

Tampoco está Endrick; regresa un ex del Barcelona

Endrick, como es habitual desde la llegada de Ancelotti, tampoco ha sido convocado con Brasil. El joven delantero apenas debutó esta temporada en el Real Madrid y su falta de minutos le cierran completamente la puerta. Para apurar sus opciones, el delantero madridista está valorando salir cedido en invierno, según distintas informaciones. El que ha vuelto a derribar la puerta es otro viejo conocido de LaLiga y del FC Barcelona: Vitor Roque.

Vitor Roque en el River Plate - Palmeiras, por la Copa Libertadores ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Tras no triunfar en la ciudad condal ni en el Betis, el delantero ha recuperado su mejor nivel en Palmeiras y esta temporada suma 17 goles en 50 partidos. El italiano explicó su vuelta: "Está haciendo un buen campeonato". La delantera es el lugar en el que el ex técnico del Real Madrid tiene más opciones y más variedad. Una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos con varios fijos como Raphinha, ausente en su convocatoria por lesión. Sí están los madridistas Vinicius y Rodrygo.

Ancelotti se moja sobre la reacción de Vinicius con Xabi Alonso

La imagen del enfado de Vinicius con Xabi Alonso al ser sustituido en El Clásico dio la vuelta al mundo. Muchas voces se han manifestado, pero faltaba por hacerlo una de las más autorizadas, Carlo Ancelotti. Su ex entrenador en el Real Madrid y ahora en la 'Seleçao' fue claro: "Tenemos una relación muy buena con Vinicius. Cuando pasa algo nos informamos. He hablado con Vinicius, del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error".

Más allá de confirmar su error, le tendió la mano: "Pidió perdón y es un tema resuelto. Es un jugador muy importante y no tiene problemas ni aquí, ni en su club, con su entrenador. ¿Su vida personal? No soy ni su padre, ni su hermano. Solo quiero ser su entrenador. Su vida personal es suya".

Esta es la convocatoria completa de Brasil