Así ha hecho crecer Messi al Inter Miami y a la MLS

En dos años el Inter Miami ha duplicado su valor como franquicia, ha multiplicado por más de tres sus ingresos y por más de 1.700 sus ingresos por venta de entradas. En un año pasó de ser último en la MLS a campeón de la temporada regular. Y nada de eso hubiera sido posible sin la llegada de Leo Messi. El argentino se incorporó en julio de 2023 y desde entonces su club y la MLS no han parado de crecer Messi se ha convertido en un agente multiplicador de dinero y de prestigio para el Inter y para la Liga. Es Leo el que ha llevado al Inter Miami al Mundial de Clubes, donde hoy se enfrenta a su pasado, al PSG y a Luis Enrique en los octavos de final. «He pasado dos años con él. Hemos vivido momentos muy bonitos, pero una vez en el campo, ya no somos amigos», reconoce Achraf. Los franceses son los actuales campeones de Europa; los estadounidenses aún no han sido campeones de la Concacaf, pero sí son la segunda franquicia más valiosa de la MLS. Ha pasado en dos años de valer 585 millones de dólares a 1.190.

El PSG comenzó a crecer impulsado por el dinero qatarí; Inter Miami quiere crecer desde el césped. El efecto llamada de Messi, de momento, ya ha llevado hasta allí a Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, pero ahora Miami es un destino atractivo para los futbolistas. El entrenador es Mascherano, compañero de todos ellos en el Barcelona durante muchos años, y para completar el equipo, el director de operaciones deportivas es Raül Sanllehí, que formó parte de la dirección deportiva del Barcelona entre 2008 y 2018, y llegó al Inter en el verano de 2024.

Es el club el que crece de la mano del equipo y no al revés. Los ingresos crecieron un 263 por ciento entre 2022 y 2024, pasaron de 55 millones a 200. Y con él crecen también la MLS y sus socios, como Adidas y Apple. La plataforma de streaming Apple TV+ sumó 300.000 suscriptores más al pase para ver toda la temporada del fútbol estadounidense con la llegada de Messi sin ser el «soccer» aún uno de los principales deportes del país. La MLS, además, batió un récord de espectadores en sus estadios en la primera temporada de Messi en Estados Unidos. Fueron 11.461.409 las personas que vieron en directo algún partido de la liga estadounidense. Un 15 por ciento más que dos años antes. Los rivales del Inter Miami ingresaron 84 millones de dólares más en las visitas del equipo de Leo.

El efecto Messi se nota también en las redes sociales, donde el Inter Miami ha multiplicado por quince su número de seguidores. En Instagram ha pasado de 953.000 a 17,3 ,millones; en Twitter, de 207.000 a 1,2 millones de seguidores y en TikTok de un millón a 11,7. Todo eso lleva a que el Inter Miami vaya a cambiar pronto de casa. Dejará el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la ciudad donde Georghe Best pasó parte de los años que jugó en la Liga estadounidense. El equipo se mudará a Freedom Park, que tiene prevista su inauguración en 2026 y será mucho más que un estadio de fútbol, con una capacidad para 25.000 espectadores.

El recinto dispondrá de campos deportivos comunitarios, zonas comerciales y de restauración, hoteles, oficinas y espacios de entretenimiento. También tendrá un espacio multifuncional que podrá albergar conciertos, eventos cívicos y deportivos y que contará con tecnología de última generación. Además, el entorno será un parque público que llevará el nombre de Jorge Mas Canosa, líder de la oposición cubana a Fidel Castro en el exilio estadounidense y fallecido en 1997. Jorge Mas hijo es el copropietario de la franquicia junto a David Beckham. La inversión del Inter Miami para completar el traslado será de 1.000 millones de dólares. El proyecto tuvo el apoyo del 60 por ciento de los ciudadanos de Miami, que fueron consultados en un referéndum.

«Trataremos de competir de la mejor manera. Queremos demostrar que valemos, que somos un equipo serio y más allá de las dificultades podemos competir», decía Mascherano después de conocer su rival en los octavos de final. «El PSG tiene grandísimos jugadores, de jerarquía. Nosotros también, más allá de que están en otra etapa de su vida. Con nuestras armas intentaremos pelear», añadía. Los mejores jugadores del Inter Miami son veteranos. Messi ha cumplido 38 años esta semana; Luis Suárez los cumplió en enero; Busquets cumple 37 el mes que viene y Jordi Alba ya ha cumplido los 36. Pero eso no impide que sean las caras más reconocibles de la MLS. Messi y Luis Suárez son los dos jugadores que más camisetas venden. Mientras los grandes clubes europeos acostumbran a viajar a Estados Unidos para sus pretemporadas, el Inter Miami eligió Arabia Saudí, Hong Kong y El Salvador el año pasado. Pero este verano su lugar está en Estados Unidos y en el Mundial.