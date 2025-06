El Real Madrid de Xabi Alonso: tres centrales y Vinicius como MVP

Quería Xabi Alonso que Vinicius conectara con su esencia y el brasileño se enchufó del todo en la goleada del Real Madrid al Salzburgo (0-3). Fue elegido MVP después de una primera parte en la que se le pudo ver en su mejor versión, corriendo al espacio libre y definiendo con precisión ante el portero rival. Hizo un gol muy de su estilo, con una carrera para después frenar, recortar y chutar cerca del palo; y dio una asistencia magistral a Valverde para el segundo gol muy cerca del descanso. «He controlado mal, no podía tirar y he escuchado a Fede que me la pedía. He intentado hacerlo muchas veces, pero hasta ahora no me había salido», explicaba Vinicius sobre un taconazo dentro del área que recordó a aquel de Guti en Riazor para el gol de Benzema. «Todos me están hablando de esa jugada de Guti, que ha sido una leyenda del club. Es de los pases más bonitos que he dado en mi carrera, y para Fede, que siempre me anima mucho y es nuestro capitán», continuaba el brasileño, gran protagonista del pase del Real Madrid a los octavos de final del Mundial de Clubes como primero de grupo.

Vini hizo el gol número 22 en esta temporada, en un choque en el que en 67 minutos de juego completó 25 pases, hizo tres regates y ganó cuatro duelos. Su mapa de calor refleja que atacó y también colaboró en el trabajo defensivo colectivo que está pidiendo Xabi Alonso a sus futbolistas. «Estamos cogiendo confianza y tratando de entender lo más rápido posible lo que el míster quiere. Tengo que jugar un poco hacia adentro, y eso me gusta porque estoy más cerca del gol y puedo dar más asistencias. El equipo está más compacto y eso nos ayuda a presionar y a atacar mejor y a tener más el balón. En esta posición jugué con Ancelotti cuando ganamos la última Champions. Me tengo que adaptar otra vez a jugar por ahí», detallaba el brasileño sobre lo que le pide el nuevo entrenador. «Ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrificio, su compromiso defensivo, el saber juntarse, entender cuando el central derecho progresaba no quedarse descolgado. Nos ha permitido jugar muy juntos con y sin balón. En esa posición menos abierta ha tenido libertad, llegando al área y asociándose con Gonzalo. Estoy contento por él. Tener buenas sensaciones es importante para los jugadores», decía Xabi sobre su estrella, dentro de un Real Madrid mucho más completo en este tercer partido del Mundial que el del estreno ante el Al Hilal.

Cada vez se ven más cosas de las que quiere el técnico vasco, que por primera vez usó el sistema de tres centrales que tanto le gustaba cuando dirigía al Bayer Leverkusen. «En mi cabeza siempre ha estado el poder ser flexible con los sistemas. Los jugadores saben por qué lo usamos y qué beneficios nos da. En la primera parte hemos tenido mucha estabilidad y control del juego. Nos da mucho en salida de balón. Esa flexibilidad sí me gusta para usarlo cuando toque». El experimento salió muy bien, porque el Real Madrid fue muy completo en la primera parte ante el Salzburgo, con Rüdiger, Tchouaméni y Huijsen de centrales y Tren Alexander-Arnold y Fran García como carrileros de largo recorrido. «Todavía es pronto para sacar conclusiones. Evidentemente me ha gustado más esta primera parte que la del Al Hilal. Hemos mejorado, pero estamos en una fase muy inicial», avisaba Xabi sobre las buenas sensaciones.

Gonzalo, a lo Raúl González

El canterano volvió a ser, por tercer partido consecutivo, el delantero titular del Real Madrid, y otra vez dejó su sello en el juego colectivo y en el remate, con su segundo gol del torneo y el tercero para el Madrid ante los austríacos. Definió picando el balón por encima del portero, por si alguien tenía dudas de su tanto al Al Hilal, donde le pegó mordida. «Lo conocía muy bien. He seguido de cerca al Castilla, y no me está sorprendiendo tanto lo que está haciendo. Es un «9», siempre está ahí. Me recuerda a Raúl, siempre bien colocado, esperando su ocasión, con una gran ética de trabajo... Necesitamos más de él y estamos trabajando para que siga mejorando», explicaba Xabi sobre la aparición de Gonzalo.

De momento está aprovechando muy bien su oportunidad, con Mbappé todavía sufriendo las secuelas de la gastroenteritis aguda que ha pasado, y Endrick en la fase final de recuperación de su lesión, aunque no es seguro que se quede en el primer equipo. «Todavía no hay decisiones respecto al inicio de la siguiente temporada. Estamos centrados en el Mundial de Clubes con los jugadores que tenemos. Evidentemente vamos viendo cosas, pero no hay decisión», cerraba Xabi.