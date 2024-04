Así ha sido el abrazo entre Luis Enrique y Xavi antes del PSG - Barcelona: "No protestes, que te cojo de los..."

El día antes del PSG - Barcelona preguntaron a Luis Enrique que quién reflejaba mejor la idea de fútbol del Barcelona, si él o Xavi. "Yo sin duda. Mirad los datos, no es una opinión. En posesión, en presión alta, en títulos. Sin ninguna duda, yo", dijo el entrenador del PSG, con el que nunca se sabe si está en modo irónico o habla en serio. "Ya lo conocéis", contestó Xavi. "Por ahí no busquéis que no hay nada, tenemos una buena relación. Los dos tenemos ADN Barça y buscamos lo mismo, no es una competición", zanjó la cuestión el preparador azulgrana.

Era un debate absurdo que no daba para mucho más, menos todavía después del encuentro que tuvieron los dos técnicos en el Parque de los Príncipes, a poco más de una hora del encuentro.

Primero, Luis Enrique entra a por Xavi como si fuera un boxeador.

Después llega la conversación:

Esto es parte de lo que se puede escuchar: “¡Pelopo!”, le grita Luis Enrique, pues así es como llaman a Xavi “Qué agresividad, qué agresividad”, le responde el preparador azulgrana, por los gestos de boxeo de Lucho. "Qué dices agresividad, ya sabes cómo voy siempre. ¿Qué tal estás?", le pregunta el técnico del PSG. "Bien, ahora mejor", contesta Xavi.

En otro momento, Luis Enrique le cuestiona: "¿Vas a protestar hoy?

Y al final, habla Luis Enrique otra vez: “Ya no nos vemos en la final, no protestes, me cago en la hostia, que te cojo de los huevos como protestes”.

Xavi dio naturalidad a la situación, restando importancia a lo del día anterior: "Ya dije que tengo muy buena relación con Luis. Fuimos compañeros, después fue mi entrenador. Muy buenos recuerdos".