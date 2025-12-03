Athletic Club - Real Madrid: Trent tendrá que volver a parar y Camavinga también se lesiona

Trent Alexander-Arnold despejó una pelota con la pierna derecha y pareció torcerse el tobillo al caer sobre el pie de Rego, pero la mano se la llevó a la zona del muslo izquierdo. De ahí, al suelo. Los médicos lo trataron y confirmaron que no podía seguir. Xabi Alonso intentó consolarlo. El futbolista inglés no se quedó en el banquillo, sino que se lo llevaron directamente al vestuario para seguir haciéndole pruebas para saber más del alcance del daño muscular.

Ahora que había conseguido tener continuidad en el equipo de Xabi Alonso (cuatro titularidades seguidas), una vez dejados atrás los problemas físicos, el lateral tendrá que parar de nuevo. Este año quedan los encuentros contra el Celta, el Manchester City, el Alavés y el Sevilla. Estaba teniendo un buen partido Trent, sobre todo teniendo en cuenta que le tocaba enfrentarse a Nico Williams. Por ahí se podía pensar que tenía las opciones el Athletic Club, pero ni su extremo está todavía en su mejor momento ni el exfutbolista del Liverpool es tan flojo atrás. «Eres mejor defensivamente de lo que todo el mundo dice», le comentó Slot, técnico del conjunto «red», en una conversación privada que desveló.

Alexander-Arnold frenó a Nico, dio 31 pases acertados, mostrando su precisión en los balones largos, y seis equivocados. Se le cuenta la asistencia a Mbappé, aunque el francés tras recibir el balón recorrió medio campo dejando atrás a rivales. Fue el encargado, como siempre, de sacar todas las acciones a balón parado. En su lugar entró Asencio para quedarse en el lateral. No quiso Xabi Alonso romper la pareja de centrales que ha recuperado, Militao y Rüdiger. A ver qué sucede cuando vuelva Huijsen. Xabi Alonso tendrá que darle vueltas de nuevo al puesto de defensa derecho, pues pierde a Trent y a Carvajal todavía le queda. Asencio es una opción, o que Valverde vuelva a ocupar ese sitio de forma provisional.

La lesión del inglés no fue la única mala noticia para el Madrid en un partido en el que futbolísticamente dio una buena imagen. Camavinga se torció el tobillo izquierdo tras una entrada de Berenguer. A la espera de más pruebas, desde el Real Madrid deslizaron que los dos casos son «preocupantes», según comentaron en DAZN.