Atlético de Madrid - Villarreal, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid recibe al Villarreal CF en el duelo correspondiente a la jornada 4 del campeonato LaLiga EA Sports. Tras el primer parón de selecciones de la temporada, los colchoneros quieren revertir su mal inicio de competición en busca de lo que sería su primera victoria de la campaña. Por su parte, el conjunto groguet llega en muy buena dinámica desde el tercer puesto de la clasificación: sólo un empate en los últimos minutos ante el Celta ha evitado un pleno de victorias para el Submarino Amarillo.

Un Atlético necesitado de ganar

El Atlético de Madrid llega en horas bajas. El parón de selecciones se presentaba casi como una necesidad de resetear para Diego Pablo Simeone. Los colchoneros únicamente han sumado dos puntos en lo que va de liga: derrota en su estreno en Cornellá ante el Espanyol (2-1) y dos empates a uno ante el Elche en el Metropolitano y ante el Alavés en Mendizorroza. La temporada se ha puesto cuesta arriba para los rojiblancos y las sensaciones son parecidas a las del final de la temporada pasada.

Bajo este ambiente enrarecido en el que el Cholo se reconoce como “la pieza más observada” y el que asume “toda la responsabilidad, Simeone se enfrenta a Marcelino con un registro muy desfavorable para el argentino: solo 2 victorias para el Atlético de Madrid en sus últimos ocho partidos contra el asturiano. Tras la lesión de Almada con la selección argentina, que suma a las de Baena y Giménez, se espera que Nico González tenga sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca.

Rueda de prensa tras el entrenamiento del Atlético de Madrid en Majadahonda Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

El Villarreal quiere aprovechar su buen momento

El momento de forma del Villarreal contrasta con el de su adversario. A solo unos días de su reestreno en Champions, el conjunto groguet está firmando un arranque casi inmaculado: empezó con dos partidos en el Estadio de la Cerámica venciendo al Real Oviedo (2-0) y goleando al Girona (5-0), un estreno que parecía seguir perfecto en Balaídos hasta que el Celta logró empatar en la recta final del encuentro. El resultado es un Villarreal con 7 puntos que es el equipo más goleador en estas tres jornadas y el menos goleado, junto con el Real Madrid.

El excelente, pero no exento de polémica, mercado del Villarreal le ha dado la plantilla necesaria para volver a competir en la máxima competición continental. Al estreno goleador de Buchanan y Pépé apunta a que se va a unir el debut del georgiano Mikautadze, una de las grandes apuestas del mercado groguet por el que han pagado alrededor de 30 millones de euros. Ante el Atlético de Madrid, el Villarreal tiene una prueba de ver donde llega el techo de un equipo que no ha podido arrancar mejor.

El Villarreal CF presenta a sus últimos cuatro fichajes Andreu Esteban Agencia EFE

Horario y dónde ver online TV Atlético de Madrid - Villarreal

El encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el Villarreal se disputará este sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y Movistar LaLiga.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Villarreal

Once probable del Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Koke, Barrios, Giuliano, Nico González; Julián Álvarez y Griezmann.

Once probable del Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Rafa Marín, Cardona; Gueye, Comesaña, Buchanan, Moleiro; Mikautadze, Pépé.