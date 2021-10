Simeone tanteó el fichaje de Messi por el Atlético a través de Luis Suárez

Fútbol

Diego Pablo Simeone reconoció en una entrevista concedida al diario argentino Olé que tanteó el fichaje de Leo Messi por el Atlético cuando se supo que el delantero no seguiría en el Barcelona. Para ello, el Cholo utilizó a Luis Suárez, amigo íntimo de Messi para que le preguntara si estaría dispuesto a jugar en el Atlético.

“Cuando pasó lo que pasó con él en Barcelona, llamamos a Luis [Suárez], con todo el respeto, para preguntarle cómo estaba Messi, si estaría con ganas, para ver si había una mínima posibilidad, imaginándonos que podía venir al Atlético de Madrid. Es decir, no lo llamé a Leo, sino a Luis. Pero la situación duró tres horas porque ya el PSG, evidentemente, estaba obsesionado con esa incorporación. La verdad es que no se dieron las situaciones para poder coincidir. Él estuvo siempre en el Barcelona, nosotros en el Atlético, en la etapa de la Selección que él está, yo no estuve...”, dijo Simeone sobre la posibilidad de coincidir en el mismo equipo que Messi.

“A mí él me transmite eso: quiere ganar. No tengo ninguna duda de que Messi tiene que jugar en un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. ¿De qué juega? No importa, mentira, él juega en un equipo que quiera ganar y que esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo”, añadió.

Preguntado si llegó a pensar en que Messi ficharía por el Atlético, Simeone fue más claro: “No, no, no. Es lo que te digo. Lo llamamos a Luis para ver si había una opción. Y fue... ¿viste el avión que pasa por arriba y dices: ahí vieneeeeeeee? [hace el gesto del avión pasando]. Pero, bueno, era un momento difícil de él. Y enseguida apareció el PSG y no hubo espacio ni de hablar con el club”.