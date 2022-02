La última guerra de Simeone en Atlético: “Habla mal a mis espaldas”

Simeone empieza a sentirse incómodo en el Atlético de Madrid. La relación entre el Cholo Simeone y Andrea Berta tiene una grieta importante. El argentino está molesto porque sabe que el director deportivo habla mal de él a la espalda, y Miguel Ángel Gil no toma partido por ninguno de ellos. Se ha abierto una brecha importante entre el entrenador y la dirección deportiva, dirigida por Andrea Berta. Simeone siente que la confianza del día a día que han tenido durante años no solo no existe, sino que se le está dando la vuelta, según adelanta la Cadena Ser.

Uno de los últimos desencuentros tienen como protagonista al jugador del Milan, Rafael Leao. Jorge Mendes ofreció al futbolista y es del agrado de Andrea Berta, pero Simeone no considera que sea necesario en este momento. La relación no pasa por su mejor momento, y se junta con el peor momento en cuanto a resultados de Simeone en el banquillo del Metropolitano.

Y es que el todopoderoso Jorge Mendes parece ser la clave en esta guerra que viene desde el caso Joao Félix. El agente tiene muy buena relación con el Atlético y con Andrea Berta pero al Cholo no le ha gustado recibir llamadas de Mendes cuando Joao no estaba contento.

El Cholo quiere ser independiente en estos asuntos, junto con Andrea Berta, no con Mendes. Además, el argentino está dolido porque El Atlético ha mantenido contactos con técnicos y el representante portugués también habría puesto algún nombre encima de la mesa.

Entre los nombres de entrenadores, uno que gusta mucho es el de Marcelino García Toral. No están negociando con ningún entrenador, pero en caso de que se separen sus caminos a final de temporada, un nombre que está bien posicionado es el de Marcelino. Hay más y algunos entrenadores se han ofrecido.

El ambiente no parece ser el más recomendable con la Liga de Campeones en el horizonte. Los ‘colchoneros’ afrontan la semana que viene los octavos de final de la competición, en los que se enfrentará al Manchester United de Cristiano Ronaldo, la gran bestia negra del Atlético en los últimos años.

Rumores de salida

Los rumores de salida del Cholo no son nuevos y tras el partido ante el Getafe, el técnico dejó una frase que hizo saltar las alarmas: “A la gente del Atlético la querré eternamente. Vaya como vaya y termine como termine mi etapa en el Atlético”, dijo el técnico colchonero.

Desde hace meses se viene hablando del futuro del banquillo atlético. Aunque el técnico argentino tiene contrato hasta 2024, los altibajos del equipo hacen que muchos vean cada vez más probable su marcha y el baile de sustitutos es constante. Si hace unas semanas, se barajaba el nombre de Mauriccio Pochettino, ahora desde Italia apuntan nuevos candidatos.

Mauricio Pochettino es el técnico preferido por los dirigentes del Atlético de Madrid en el caso de que Simeone decida irse a final de temporada. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, que ha contado también de que el actual entrenador del PSG no continuará el próximo curso en la capital gala.

Desde Italia, sin embargo, Il Corriere dello Sport, insiste en colocar a Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán como relevo de Simeone. El Inter de Milán es el líder de la Serie A y esto convierte a su entrenador en objeto de deseo no sólo para el Atlético de Madrid, también para el Manchester United. Anteriormente, el técnico de 45 años dirigió con grandes registros a la Lazio durante seis temporadas.