Simeone: «¿Ustedes creen que no pongo a Joao Félix para perder?»

Joao Félix es el centro del universo rojiblanco en este momento. Su suplencia ante el Brujas y sus gestos en el banquillo hacen que el portugués centre toda la atención. «Yo quiero ganar. Quiero ganar con Correa, quiero ganar con Joao, con Cunha, con Morata y quiero ganar con Griezmann», asegura Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid explica que sólo busca lo mejor para el equipo.

«En cuanto Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr en los partidos, a asociarse con el gol, que lo recontranecesitamos, va a jugar. Pero mientras esté yo, va por rendimiento y por rendimiento hay otros jugadores que lo están haciendo mejor. Cada vez que estuvo bien jugó», dice. «El equipo está muy bien y hay una realidad sola, la realidad es el campo de juego y hay un entrenador que no ve a los jugadores con las mismas posibilidades y elige el que está mejor en consecuencia de lo que pida para los partidos», añade. Y deja una pregunta el Cholo. «¿Ustedes creen que no voy a poner a Joao para perder? Ningún entrenador es así. Ningún entrenador deja de poner a un futbolista para perder», añade.

Los problemas con Joao Félix no van más allá. «Es un chico fantástico. Se lleva bien con todos sus compañeros, tiene una muy buena relación con el equipo. Estamos hablando de rendimiento, de fútbol nada más», asegura el Cholo. Y admite que no toda la culpa es del jugador. «Me está costando más sacarle lo mejor y ese es un tema que lo tengo que resolver yo conmigo mismo, exigirme a mí mismo más porque los que tengo en mi plantilla son los mejores y les tengo que sacar el máximo hasta el día que estén», reconoce.

Simeone ha repasado la trayectoria de Joao Félix desde que llegó al Atlético, que ha sido muy buena en los comienzos de las temporadas. «A partir de su buen rendimiento, jugó. Ahora cuando su rendimiento ha bajado, juega otro compañero. Porque Joao es igual a Correa, es igual a Morata, es igual a Cunha y es igual a Griezmann. Intento tratar a todos los futbolistas de la manera que creo que hay que tratarlo para tener lo mejor para el equipo», explica Simeone.

A Joao, de momento, parece que le toca esperar en el banquillo que llegue su oportunidad de demostrar a Simeone que está en condiciones de ayudar al equipo.