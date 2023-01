El Atlético de Madrid quiere fichar en verano a una estrella de la Bundesliga

El Atlético de Madrid hace frente a una temporada difícil tras la eliminación de la Champions Legue. Las salidas de Cunha y João Félix y la llegada de Memphis agitan el mercado de invierno, pero tampoco se pierde de vista al próximo mes de junio. En especial, a Ramy Bensebaini, tal y como apuntó Diario AS. Este lateral izquierdo es la sensación del Borussia Mönchengladbach y acaba su contrato en verano. El club le cierra la puerta de salida en invierno, aunque sea la única vía de obtener algunos ingresos es por medio de un traspaso antes de que se quede libre. Es decir, llegaría libre en junio.

Sus seis goles en los 16 encuentros que ha jugado ratifican que un jugador con mucha llegada. Reinildo no termina de convencer del todo, mientras que Mario Hermoso puede salir en el caso de que haya una buena oferta. Caso aparte es Reguilón, quien está cedido por el Tottenham.

Incertidumbre también en el banquillo

La intriga también está servida en el banquillo. “Si estamos con las cuatro patas firmes nos hacemos fuertes. Necesitamos de las cuatro partes esa fuerza. Lo demostramos. Queremos continuar de la misma manera que hemos convivido estos once años. Viendo que hemos llegado cinco jugadores a la final del Mundial, de los cuales tres han jugado muchísimo, tenemos un gran plantel. Que no esté dando lo que hay dar es el entrenador. Buenos jugadores hay. João fue sensación en el Mundial, Carrasco y Witsel fueron titulares, tenemos jugadores importantes y yo soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan mejorar su nivel en LaLiga. Venimos de una temporada de regular a mala y eso no pasa por nombres, son los mismos de la pasada temporada... Falta Trippier, Luis Suárez, hablo de los titulares... La base del equipo campeón sigue. El entrenador es el que está fallando más”, dijo el técnico argentino hace unas semanas.

“El Chiringuito” desveló que desde la directiva propusieron que Simeone diese un paso al lado en este mercado de invierno, pero que la respuesta fue negativa.