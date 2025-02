El equipo que mejor juega de LaLiga, según Simeone: "Sus números lo dicen todo"

A pocas horas de un encuentro importante frente al Celta, ya que LaLiga se ha puesto muy caliente en lo más alto de la tabla, el 'Cholo' Simeone se ha acordado de un rival que no es precisamente el conjunto gallego.

Se trata del Barça, que será su rival en la semifinales de la Copa del Rey, a finales de febrero. El técnico argentino, el más longevo del campeonato español, ha elogiado el juego de los azulgrana bajo el mando de Hansi Flick: "Es un rival que me parece que es el que mejor juega en LaLiga. Los números hablan por sí solos de lo que está haciendo el Barcelona", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

Por otro lado, Simeone se agarra ahora más que nunca a su filosofía del "partido a partido". Sabe que cualquier tropiezo supondría un perjuicio importante en la tabla. Y, además, ahora viene un calendario abrumador que les llevará a disputar 11 partidos en menos de dos meses. "Primero, el Celta", insiste el 'Cholo' con su idea fuerza.

Es el comienzo de un recorrido que lo enfrentará en todas las competiciones con un tramo decisivo. "No tengo dudas que necesitamos a todos. Vamos a entrar en una carrera de partidos muy importante y no nos podemos aislar del partido a partido, tratando, como siempre, de intentar en cada partido buscar los jugadores que puedan resolverlo y no solamente pensar en el inicio del partido, sino buscar la posibilidad que tengamos de cara a lo que pueda pasar también en el segundo tiempo, porque está claro que el partido es largo", valoró.

Y destacó las opciones que tiene en cada puesto: "En todas las posiciones hay una competencia sana, primero, e importante para que podamos resolver con quienes empezar. Necesitamos que estén todos bien. Al final, vamos a necesitar de todos. Esta competencia aparece en el sector derecho, en el izquierdo, en el medio, arriba, ni que hablar en la parte central de la defensa y en los porteros. Nos genera ser más competitivos".