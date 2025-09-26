Atlético - Real Madrid: «Con Julián no es suficiente»

Cerca de la medianoche del pasado miércoles, en los alrededores del estadio Metropolitano, más de un aficionado del Atlético comentaba después de la victoria ante el Rayo: «Hoy nos ha valido, pero en el derbi con Julián no es suficiente». Los tres goles del argentino permitieron remontar ante los de Vallecas, pero ante el Madrid y en el mismo escenario harán falta más argumentos.

«Necesitábamos sumar de a tres, ganar confianza ganando, veníamos haciendo buenos partidos, pero por detalles no se estaban dando los buenos resultados. Hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas para seguir esta racha de ganar y ganar», apuntó el delantero tras su primer «hat-trick» del curso y el primero también con la camiseta rojiblanca. Y de inmediato apuntó al Real Madrid: «Pensar en este partido acá en casa, con toda nuestra gente, va a ser un lindo espectáculo y vamos a dar todo para llevarnos los tres puntos».

El Cholo apuntó en la dirección que ya había señalado antes de la sexta jornada: «Lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años en el Atlético de Madrid. Nos tiene que ayudar y nosotros le tenemos que ayudar para que sea aún mejor de lo que es, cada vez que es diferencial nos ayuda mucho», afirmó. Julián marcó ante el Espanyol, pero desde la primera jornada de Liga no lo había vuelto a hacer.

El técnico aplicó a su manera el partido a partido tras la victoria: «Espero que el equipo recupere de la mejor manera, ganar ayuda, y tendremos un partido duro, con un rival que viene ganando todos los partidos y que tiene un montón de futbolistas muy buenos».

Además de los goles de Julián Álvarez, el equipo mejoró con la entrada en el campo de Ruggeri y Pubill. El Cholo considera que el grupo sólo puede crecer después de un «inicio de temporada con bajas y lesiones. Cuando podamos tener a todos, vamos a poder seguir mejorando», dijo.

El Atlético llega al derbi habiendo encajado diez goles en siete partidos oficiales, tres de ellos en Anfield Road. Oblak sólo ha dejado en blanco su portería ante el Villarreal y enfrente estará el segundo mejor ataque del campeonato. Mbappé, con siete goles, ha marcado la mitad del total del Real Madrid.