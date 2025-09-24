Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports

Julián Álvarez marcó el primer gol de la temporada para el Atlético en el estreno en Liga y desde entonces parece haberse torcido todo. En Mallorca, el pasado domingo, falló un penalti y después maldijo al ser sustituido en la segunda mitad. «Siempre a mí», se quejaba. No ha vuelto a encontrar el gol el argentino, que se perdió el partido contra el Liverpool por una lesión y que en los dos siguientes ha sido uno de los cambios.

Simeone trata de recuperarlo, ahorrándole minutos en los últimos encuentros y también en la sala de prensa. «Entendía que necesitábamos a Sorloth para alguna situación más profunda. Todos los jugadores se enojan cuando les cambian, es normal», dijo después del partido de Mallorca