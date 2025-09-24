Directo
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports
Colchoneros y franjirrojos llegan urgidos de sumar tras un inicio de temporada irregular. La principal necesidad es escapar de la zona media de la tabla
Última hora del Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports, en vivo online
El Atleti ha llegado al Metropolitano
El Atlético sigue buscando a Julián Álvarez
Julián Álvarez marcó el primer gol de la temporada para el Atlético en el estreno en Liga y desde entonces parece haberse torcido todo. En Mallorca, el pasado domingo, falló un penalti y después maldijo al ser sustituido en la segunda mitad. «Siempre a mí», se quejaba. No ha vuelto a encontrar el gol el argentino, que se perdió el partido contra el Liverpool por una lesión y que en los dos siguientes ha sido uno de los cambios.
Simeone trata de recuperarlo, ahorrándole minutos en los últimos encuentros y también en la sala de prensa. «Entendía que necesitábamos a Sorloth para alguna situación más profunda. Todos los jugadores se enojan cuando les cambian, es normal», dijo después del partido de Mallorca...SEGUIR LEYENDO
Los banquillos del derbi
- Atlético de Madrid: Musso, Esquivel, Ruggeri, Marc Pubill, Lenglet, Álex Baena, Giuliano, Nico, Jano, Taufik, Carlos Martín, Raspadori.
- Rayo Vallecano: D. Cárdenas, Pedro Díaz, Pathé Ciss, Trejo, Camello, Gumbau, Álvaro García, De Frutos, Pacha Espino, De las Sías, Becerra, N. Mendy.
¡¡¡ESTOS SON LOS TITULARES DEL RAYO!!!
- Batalla; Andrei, Pep Chavarría, Lejeune, Jozhua V.; Óscar Valentín, Unai López, Fran Pérez, Balliu; Isi, Alemao.
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL ATLÉTICO!!!
- Oblak; Molina, Hancko, Javi Galán, Le Normand; Gallagher, Koke, Barrios, Marcos Llorente; Griezmann, Julián Álvarez.
La actualidad del Rayo
El Rayo ve posibilidades y respira ilusión
A pesar de un inicio irregular, el Rayo Vallecano mantiene una ambición intacta. Con cinco puntos y la moral intacta, el equipo de Íñigo Pérez confía en que su estilo ofensivo, basado en la verticalidad, el juego por bandas y la presión alta, puede incomodar al Atlético. Las estadísticas individuales respaldan esa confianza, Jorge de Frutos ya suma goles decisivos, mientras que Isi Palazón lidera en asistencias.
Además, el club ha sabido sobrellevar las bajas con rotaciones y suplentes que han respondido. Augusto Batalla viene sacando intervenciones claves, Pathé Ciss da equilibrio en el mediocampo, y otros jóvenes como Jozhua Vertrouwd muestran carácter cuando les toca aparecer. Para el Rayo, el derbi representa una oportunidad de ratificar su identidad y demostrar que puede competir ante cualquiera con ambición y sentido colectivo.
Recuerdos del Atlético ante el Rayo
Un derbi con un historial desigual
El Atlético de Madrid domina con claridad los enfrentamientos recientes ante el Rayo Vallecano. Los rojiblancos acumulan 18 partidos consecutivos sin perder en Liga frente a los franjirrojos, con un balance de 13 victorias y 5 empates. La última vez que el Rayo logró imponerse al Atleti en el campeonato fue en agosto de 1999, hace más de 26 años. Desde entonces, cada encuentro ha reforzado la hegemonía colchonera en este derbi madrileño.
Los últimos precedentes también confirman la tendencia. En abril de 2025, el Atlético venció 3-0 en el Metropolitano con goles de Sorloth, Gallagher y Julián Álvarez. Un año antes, en Vallecas, el marcador fue 1-1, y en enero de 2024, los de Simeone ganaron 2-1 en casa. El resultado más abultado llegó en agosto de 2023 con un 0-7 en Vallecas, una de las goleadas más recordadas de la rivalidad.
La convocatoria del Atleti
Íñigo Pérez advierte del potencial rojiblanco
El entrenador del Rayo Vallecano pidió máxima concentración a sus jugadores antes de visitar el Metropolitano. Íñigo Pérez fue claro, no basta con fijarse en la mala racha del Atlético. "Si no estás completamente enfocado y piensas que no están tan bien, te llevarás un disgusto seguro", advirtió, recordando que, pese a las críticas, siempre ha tenido la sensación de que el equipo de Simeone "juega muy bien" y es, incluso, uno de los que más le gusta analizar por su dinamismo y variantes.
El entrenador franjirrojo también señaló que la ausencia de Alexander Sorloth condiciona al Atlético, aunque recordó que los rojiblancos tienen alternativas de "nivel idéntico". Para su propio equipo, marcó las claves, que son no perder balones en zonas comprometidas, mejorar la defensa del área y ser más contundentes en ataque. "Debemos seguir aumentando el nivel de excelencia y ojalá podamos ser más contundentes en el área rival", subrayó, convencido de que el Rayo tiene margen de crecimiento y opciones de dar la sorpresa en el derbi.
Simeone pide paciencia antes de una semana decisiva
Diego Simeone afronta uno de los momentos más delicados desde que dirige al Atlético. Con el peor arranque liguero de su etapa y un expediente abierto por la UEFA tras su expulsión en Liverpool, el técnico argentino ha insistido en mantener la calma: "Paciencia y trabajo, no hay otra". El Cholo apeló además al papel del Metropolitano, al que considera clave para empujar al equipo en los dos derbis seguidos que se avecinan en casa, primero ante el Rayo y después frente al Real Madrid.
El regreso de Álex Baena y la necesidad de recuperar la mejor versión de Julián Álvarez fueron otros de los temas que trató en la previa. "Mañana nos va a acompañar, no sé si para un tiempo o lo que el partido pida", comentó sobre Baena. Respecto al delantero argentino, fue directo: "Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude". Con estas palabras, Simeone buscó reforzar la confianza en su plantilla a las puertas de una semana que puede marcar el rumbo de la temporada.
Un derbi con cuentas pendientes
El Atlético de Madrid afronta el derbi madrileño contra el Rayo Vallecano en el peor inicio de LaLiga desde que Diego Simeone llegó al banquillo en 2011. Con solo seis puntos en cinco jornadas, los rojiblancos están lejos de la pelea por la parte alta y llegan con la urgencia de sumar una victoria que corte las dudas antes del duelo mayor frente al Real Madrid el próximo fin de semana.
La presión sobre el equipo se siente tanto en lo deportivo como en lo anímico. El empate frente al Mallorca y la sanción de Sorloth han añadido más incertidumbre a una plantilla reforzada con nombres de peso en verano, pero que aún no logra cuajar. Simeone insiste en el trabajo y en la paciencia, pero el Metropolitano espera una respuesta inmediata.
Enfrente estará un Rayo que tampoco atraviesa su mejor momento, aunque su situación invita a la ilusión. Con cinco puntos en el arranque y un estilo que no renuncia a la valentía, el conjunto de Íñigo Pérez llega dispuesto a aprovechar las dudas colchoneras para buscar un resultado que les permita romper con más de dos décadas sin ganar al Atlético en Liga como visitantes.
Atlético de Madrid - Rayo Vallecano: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga
El Atlético de Madrid juega contra el reloj y contra sí mismo en el arranque más difícil de la era Simeone. Con apenas una victoria en cinco jornadas, el equipo rojiblanco necesita reencontrarse con el triunfo para frenar las dudas y llegar con aire al inminente derbi frente al Real Madrid. Enfrente estará un Rayo Vallecano que, pese a su irregularidad, se mantiene a un solo punto de distancia y llega con la ambición de aprovechar las grietas de su vecino para dar un golpe anímico en LaLiga EA Sports.
El derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se disputará el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas (hora peninsular española). El partido podrá seguirse en directo a través de...SEGUIR LEYENDO
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan para este partido correspondiente la jornada 6 de LaLiga EA Sports, en esta ocasión tendremos al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano en el Metropolitano.
