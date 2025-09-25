Julián Álvarez reconoce su enfado pero desmiente haber recriminado nada a Simeone

Julián Álvarez se reivindicó con tres goles frente al Rayo Vallecano que permitieron al Atlético de Madrid sumar los 3 puntos en el Metropolitano. El delantero argentino, al que en la jornada anterior se le vio muy enfadado tras ser sustituido ante el Real Mallorca, desmintió haber recriminado a Simeone con un “siempre a mí” el cambio.

Dichas palabras se las atribuyeron en Movistar a Julián Álvarez, algo que tuvo a bien aclarar tras el choque ante el Rayo Vallecano aunque sin desvelar lo que verdaderamente dijo. “¿Mis palabras contra el Mallorca? Lo que dijeron, la lectura de labios que hicieron, no tuvo nada que ver con lo que dije. Dije algo más, una mala palabra, y me enfadé conmigo mismo. Pero bueno, esto siempre pasa en las redes sociales”, afirmó el delantero.

Las declaraciones de Julián Alvarez

Julián Alvarez, además, se quedó este miércoles con el tercero de sus goles al Rayo Vallecano (3-2), porque fue “muy lindo, de zurda además, y casi al final para dar vuelta a un resultado”, al tiempo que explicó que su equipo va “a dar todo” para llevarse los tres puntos en el duelo contra el Real Madrid del próximo sábado en el Metropolitano.

“Necesitábamos sumar de a tres, ganar confianza ganando, veníamos haciendo buenos partidos, pero por detalles no se estaban dando los buenos resultados. Hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas para seguir esta racha de ganar y ganar”, declaró a Movistar a pie de campo del césped del Metropolitano tras la victoria.

Julián Alvarez falló un penalti el pasado domingo contra el Mallorca. Este miércoles anotó tres goles. El 1-0, el 2-2 y el 3-2. “Es parte del fútbol. A veces toca errar, toca meter y trabajas para hacer las cosas bien, ayudar al equipo y mejorar cada día”, afirmó el atacante, que ya mira al derbi contra el Real Madrid, este sábado en el Metropolitano.

“Pensar en este partido acá en casa, con toda nuestra gente, va a ser un lindo espectáculo y vamos a dar todo para llevarnos los tres puntos”, anunció.