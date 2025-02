Barça - Atlético: ante la duda, balones a Pedri

«Queríamos sacar a Pedri del campo para darle un descanso porque teníamos otro partido importante el martes», aseguró Flick el pasado sábado sobre Pedri. El duelo «importante» es el de esta noche contra el Atlético de Madrid. El entrenador azulgrana le sustituyó cuando apenas quedaban cinco minutos para el final. No encontró un momento más adecuado antes, con el resultado todavía en el aire con el 0-1.

«A Pedri lo necesitamos siempre en el césped», afirma Flick. El canario no entra en las rotaciones del equipo, lo mismo que los delanteros. Lamine, Raphinha y Lewandowski son suplentes solo en momentos muy concretos. Con Pedri igual, aunque en su caso es una estrategia calculada. Más que empezar desde el banquillo y salir después, juega siempre de arranque y si acaso le dan descanso cuando queden diez o quince minutos, en función de cómo vaya el encuentro. Las rotaciones clásicas no impidieron sus continuas lesiones desde que llegó al Camp Nou, lo que suponía una frustración para él y una merma importante para el equipo, y de esta manera, de momento, no ha tenido ningún problema muscular. Hasta contra el Barbastro en Copa fue titular, aunque en ese caso Flick le dio el relevo justo en el descanso.

Su nueva posición

Los últimos seis encuentros de Liga que jugó antes del de Las Palmas, fueron completos. Se perdió el del Valencia, pero por enfermedad, por una gastroenteritis. Es el único choque de todos los del Barcelona de este curso en el que no ha participado. Y solo dos veces en el campeonato de la regularidad ha comenzado en el banco.

Flick le ha encontrado acomodo en una posición algo más retrasada, en el doble pivote, con Casadó o De Jong al lado, pero el canario después aparece por todos los sitios. En la Champions es el futbolista de su equipo que más kilómetros ha recorrido, 88,6, y eso que es un jugador ofensivo. Aunque para entender su influencia en el equipo hay que ir más allá de los números «gordos», que tampoco son para volverse loco: 4 goles, todos en Liga; y 6 asistencias, entre todas las competiciones.

Son cifras similares ya a las de la campaña pasada completa (lleva una asistencia más), pero ha jugado 37 partidos y la última campaña solo pudo hacerlo en total en 34 por las lesiones antes comentadas. Lo que hay que hacer para comprender su aportación es escuchar a sus compañeros. En la selección española que ganó la Eurocopa, Pedri, convocado pese a llegar lejos del momento que vive ahora, se intercambiaba el puesto con Dani Olmo. En el Barça y con esa nueva ubicación, suelen estar juntos. Y Olmo dice que él cuando no sabe qué hacer, se la da a Pedri. Lo mismo aseguró Casadó.

Entre los muchos buenos partidos que ha hecho este curso el centrocampista canario, él destaca uno: el del Atlético de Madrid. Fue una derrota, y ahora tiene la oportunidad de desquitarse en Copa, y también en Liga en tres semanas.