Barcelona - Atlético: el liderato en juego, la racha negativa que Simeone quiere romper, las dudas del Barça...

El Barcelona y el Atlético de Madrid se cruzan esta noche en Montjuic con rachas opuestas, en la demostración de lo que puede cambiar el fútbol en poco más de un mes. Porque si ahora se habla de qué le pasa al Barça de Flick, semanas atrás el debate era si el ciclo de Simeone en el banquillo del Metropolitano había acabado después de 14 temporadas. El Atlético no despegaba y sufría tanto en la Liga como en la Champions, especialmente como visitante. Mientras, el Barcelona mandaba en el campeonato con solvencia, hasta llegar a apuntarse en algunos análisis que el campeonato estaba prácticamente listo. Jamás una Liga puede estar acabado en octubre o noviembre, por mucha ventaja que haya entre el primero y el segundo. En la undécima jornada el Barcelona ganaba en el Bernabéu y el Atlético perdía en el Villamarín contra el Betis. Los azulgrana sacaban seis puntos al Madrid y once al conjunto del Cholo. Este fin de semana se va a disputar la jornada 18, y el cambio es radical: el Barça sigue primero, pero está empatado con el Atlético, que además tiene un partido menos; y ambos sólo sacan uno al Madrid, que también tiene un encuentro pendiente.

Las dos rachas

La caída del Barcelona en Liga es más que llamativa y ha llegado por diferentes vías: en partidos malos como ante la Real Sociedad (ni un remate a puerta) o en partidos sin puntería como el del Leganés, sobre todo en la primera parte, porque después acabó precipitado y sin crear peligro. Desde ese triunfo en el Clásico el 26 de octubre, solo ha conseguido en Liga dos victorias (Espanyol y Mallorca), por dos empates y tres derrotas, aunque Flick de momento está tranquilo porque el comienzo de curso fue, además de una sorpresa futbolística, un chute de ilusión para los aficionados. Con este mismo panorama en la etapa anterior de Xavi, con todo sacado de quicio de forma exagerada, habría más alarma, por mucho que esté encaminada la clasificación en Champions, una competición que te puede dar todo, pero también te lo quita en un suspiro. «Hemos sufrido alguna derrota, como ante el Leganés o Las Palmas, en partidos que tendríamos que haber ganado, pero mañana [por hoy] será otro día, seguiremos luchando hasta el final de temporada», comentó Flick. «Contra los grandes lo estamos haciendo muy bien y espero que siga así ante el Atlético», añadió el preparador barcelonista, pensando en el buen rendimiento de los suyos ante rivales como el Real Madrid, el Bayern Múnich o, más recientemente, el Borussia Dortmund. El técnico alemán no podrá contar con Lamine Yamal como principal baja, lo que está siendo un problema pese a los 17 años del canterano.

Todas esas jornadas de dudas del Barcelona sirvieron para que el Atlético se fuera cargando de moral. Contra el Betis tocó fondo en un encuentro horrible en el que pudo salir goleado de forma clara, pero después ha encadenado seis jornadas seguidas en las que ha ganado; once partidos en total si se suman la Champions y la Copa. La mejora en los resultados le llevó al crecimiento en lo futbolístico, y pasó de los 0-1 en Mallorca o la milagrosa victoria en París ante el PSG a goleadas brillantes (Sparta Praga y Valladolid) y a creerse ya capaz de todo, con remontadas ante el Sevilla o el Alavés.

Simeone contra el Barcelona

Con estas sensaciones, el partido de hoy decide quién acaba el año natural como líder. En caso de empate, el Real Madrid podría superarlos a ambos si derrota al Sevilla en el que será la última aparición como profesional de Jesús Navas. Para asaltar el primer puesto, Simeone tiene que hacer algo que no ha logrado todavía: vencer al Barcelona a domicilio. «Está claro que nos ha costado mucho, los números hablan por sí solos y evidentemente no he dado con la clave hasta hoy», admitió el técnico argentino. En general, no se le ha dado demasiado bien el equipo catalán. De los 706 partidos que ha dirigido al Atlético, cifra que ensalzó Flick, 36 enfrentamientos han sido contra el Barça y solo ha ganado cinco, por once empates y 20 derrotas, pero es verdad que ha tenido momentos inolvidables: con una igualada en el Camp Nou conquistó una Liga en un encuentro que sí era como una final; y las dos eliminatorias que han jugado en la Champions, en los cuartos de final de 2014 y 2016, también se las llevó el Cholo.

«Si vos crees que ganando solo al Barcelona te abre la puerta para algo importante, nadie te lo asegura, porque quedan 20 partidos más. El protagonismo y la intención no involucra el escenario», opinó Simeone, poniendo cordura a los análisis precipitados actuales, donde se valora la parte por el todo. El Cholo sabe que el fútbol en poco más de un mes puede dar la vuelta...