El Barcelona recupera al futbolista "más desequilibrante" para el Betis y el arreón final de Liga

Nadie le tiene más fe a Dembélé que Xavi. El técnico siempre ha defendido a un jugador que movía a la afición entre la fascinación y la desesperación. Cuando ha tenido el día bueno, cualquiera fantasea con un futbolista rápido y habilidoso que maneja las dos piernas, imparable... Cuando no lo tiene, se ve a un jugador que toma malas decisiones o que parece desperdiciar sus cualidades. Xavi siempre se ha quedado con lo primero e insistió en que se quedara en verano pese a multitud de problemas. El propio jugador, que fue pitado por el Camp Nou, logró dar la vuelta a la situación. Ahora, el entrenador del Barça ha tenido que estar un tiempo sin él. "Es el futbolista más diferencial en el uno contra uno en el equipo, y hay pocos en el mundo a su nivel. Eso genera dudas en la línea defensiva, si aprietan o no, si defienden en bloque bajo...", argumenta el entrenador. Por eso agradece su regreso al campo después de tres meses, cuando parecía que iban a ser tres semanas. «Es un tema de sensaciones. Las sensaciones no eran buenas y la lesión está en la zona de chut y cuesta más de cicatrizar. Pero está bien, feliz. Ya veremos si sale de inicio o lo usamos como revulsivo», describió Xavi.

Pese a estar tanto tiempo sin jugar, el francés figura como el tercer máximo goleador del equipo, con ocho tantos entre todas las competiciones, y el tercer máximo asistente, con siete, empatado con Lewandowski. También vuelve a la convocatoria Christensen, el hombre que «está pendiente de todo», en palabras de su entrenador, para el partido contra el Betis y para el apretón final de la Liga en siete partidos en los que debe sentenciar la Liga.

El único que sigue recuperándose es Sergi Roberto. Pese a las bajas, el Barcelona ha conseguido seguir al frente de la clasificación y mantener una buena ventaja con el Real Madrid que Xavi lucha por poner en valor. "A mí no se me está haciendo largo el campeonato, lo estoy disfrutando", dice pese al bajón de las últimas jornadas, salvo ante el Atlético. Son dos empates y una derrota en las cuatro últimas jornadas. "Venimos del peor partido de la temporada", dijo sobre lo visto en Vallecas el jueves, admitiendo que su planteamiento no había sido bueno. "Tenemos que ser más constantes en el juego y dominadores. Hay que reaccionar", insistió antes de recibir a un rival que también quiere el protagonismo con la pelota.