Camavinga busca ser él

Thibaut Courtois para, Tchouameni ordena y Mbappé marca. Los tres han disputado los 15 partidos del Real Madrid de Xabi Alonso esta temporada, sin apenas oportunidades para otros futbolistas que pelean por esa posición. Lunin sabía lo que le esperaba en la portería; Endrick se busca su futuro en otro equipo y Gonzalo tiene aún la paciencia de los que llevan toda la vida soñando con triunfar en el Real Madrid. Pero en el centro del campo, Camavinga es lo más parecido a Tchouameni y, mientras no juega ahí, se ha buscado, o le han buscado, la vida en otras posiciones. Hoy, contra el Rayo, sin Tchouameni, lesionado por primera vez en el curso, y con Valverde con el cuerpo mandándole señales para descansar, puede tener otra oportunidad. Contra el Valencia, cuando Xabi vio con una amarilla a Tchouameni, le puso en su posición. Hoy puede hacer lo mismo. No va a tener muchas oportunidades de jugar ahí.

Camavinga ha sido casi todo en el Real Madrid y una de las bromas recurrentes sobre él es que solo le falta jugar como portero. Con Ancelotti jugó como lateral izquierdo durante semanas, sin protestar, cumpliendo y dando la sensación de que era una posición perfecta para él. Con Xabi Alonso había aparecido como mediocentro junto a Tchouameni. Así, en octubre, cuando le preguntaron en una convocatoria de la selección francesa fue claro: «Lo más importante es ayudar al equipo, pero hay ciertos momentos en los que tienes que saber hacer cosas distintas. Hay que saber ayudar al equipo al máximo, y si a veces tienes que jugar en otras posiciones es normal. Después, a largo plazo, no», dijo. Y antes de la pregunta que venía después, se contestó él: «¿Me vais a hacer la pregunta del lateral izquierdo? No, lateral izquierdo no. En el centro del campo, sí», acabó. Lo que no sabía es que a esa respuesta tendría que añadir también lo de ser extremo derecho, que es donde jugó contra el Barcelona y en Liverpool. Su polivalencia es lo que le da más vida en el once del equipo, más que a otros compañeros, pero también le aleja de su verdadero objetivo: ser el futbolista sobre el que pivota el equipo, que es lo que hace Tchouameni.

En Getafe, ambos jugaron juntos en el centro del campo. Es cierto que no son lo mismo: Tchouameni ofrece jerarquía, control y orden posicional, mientras que Camavinga da dinamismo, vértigo y se mueve mucho mejor cuando los partidos se rompen y se puede correr.

Frente al Rayo Vallecano, Xabi Alonso podría devolverle el puesto que siempre ha querido y en el que se siente cómodo. Como lateral izquierdo, sus mejores momentos eran cuando podía atacar o recuperar la posición por su potencia; como extremo en la derecha ha mezclado un buen día, contra el Barcelona, y uno bastante peor contra el Liverpool. En un choque de ritmo y orgullo, como fue el Clásico, Camavinga se lució, pero en Anfield, con el partido controlado en la primera parte, la banda derecha fue inútil en ataque y después, tampoco ayudó especialmente a contener.

No está siendo una temporada sencilla para el francés. Empezó tocado por una lesión de tobillo: «Ha estado mucho tiempo con nosotros, pero disponible, poco», reconocía Xabi Alonso hace unas semanas y cuando ha entrado en el equipo, ha sido más como solución a otros problemas, que como pareja junto a Tchouameni o como su sustituto. «A Eduardo le veo como centrocampista. Es muy completo y puede jugar en otras posiciones como Fede, pero me gustaría verle de 6 o de 8. Tiene muchas capacidades y ahora hay que integrarle dentro de la calidad colectiva con y sin balón», ha explicado Xabi Alonso cuando le han preguntado por él.

Con Camavinga sucede lo mismo que con varios futbolistas de la plantilla blanca. Lleva tantos años en el equipo que parece que es un veterano, pero solo tiene 22 años. Hace no mucho, con esa edad, a los futbolistas solo se les exigía futuro. Pero el fútbol ha cambiado y a Camavinga se le exige que sea centrocampista ya.