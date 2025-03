Carlo Ancelotti: "Me encanta como juega el Real Madrid"

El Real Madrid juega la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad tras el 0-1 de la ida.

Si el jugó tanto: "No había este desgaste, es otro deporte, otro fútbol, por la preparación de los partidos, por la carga de las lesiones, tenemos que manejar todo esto con la esperanza de que un día tengamos más tiempo para recuperar jugadores y preparar mejor los partidos. Esta temporada es muy exigente y la hemos manejado bien, pese a las graves lesiones que no hemos podido recuperar hasta el final".

Lunin en la final: "En la final, habrá que ver. Puede jugar Lunin, Courtois y si están lesionados, puede hacerlo Fran González. Si no llegamos, no juega ninguno de los tres".

Endrick: "Endrick está contento, trabajando muy bien, estoy encantando y cuando puedo le doy minutos. Está tranquilo y motivado, mañana puede tener opciones porque la Copa del Rey lo ha hecho bien. Su problema es la competencia, jugadores que son de una calidad extrema. La historia de este club dice que muchos titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Si quieres estar en el Madrid hay que chupar un poco de banquillo".

Fran García: "Fran García está aportando mucho con la lesión de Mendy, que quiere llegar al partido contra el Arsenal",

Mbappé como Cristiano: "Es difícil comparar jugadores distintos. Ojalá Mbappé pueda lograr lo que ha logrado Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Eso significa que será una leyenda".

El Real Madrid juega bien: "En el fútbol cada uno tiene su opinión sobre el juego, hay a quienes le gusta más la posesión o la presión, el balón largo, hay muchas facetas y todos pueden opinar".

Alaba: "Alaba está muy bien, pero no hay que meterle carga de dos partidos. Mañana tendrá más opciones, por no haber jugado contra Leganés"

Motivación: "Me motiva estar cerca de una final, a mí, a los jugadores, al club. Es un logro jugar una final de cualquier competición. Por el hecho de estar cerca y tener una pequeña ventaja, nos motiva más"

El hijo de Marcelo: "Lo he visto muy bien a Enzo Alves, lo conozco porque me hice foto con él cuando era pequeño, me hice una foto con el hijo de Marcelo y otra con el hijo de Xabi Alonso. Ha jugado bien y tiene futuro".

Quien juega mejor: "El Barcelona juega muy bonito, con intensidad, el Madrid juega un fútbol distinto. Me encanta el fútbol del Madrid y me gusta como juega el Barcelona. Es difícil comparar, porque las facetas son distintas. Es difícil comparar el estilo de juego de los dos equipos. El Real Madrid tiene distintas características. No se puede comparar. Me encanta como juega el Real Madrid, hace tres año que me encanta. Se pueden mejorar cosas, hay temporadas más complicadas, temporada con más o menos equilibrio. Las cosas cambian porque cambian los jugadores, por eso es imposible mantener una identidad durante años. Quien intenta mana

Por qué no cierran los partidos: "Los partidos son competidos y aún más en el último tramo de la temporada. Hemos sido efectivos enfrente, pero menos sólidos atrás. Es nuestra característica de este equipo y somos más efectivos delante. Las lesiones atrás no han hecho perder solidez".

Motivación: "Hablo con los jugadores para que estén motivados todos los partidos, pero es muy difícil, pero intentamos hacerlo. De momento lo hemos hecho bien. Pero también esta es una característica del equipo y los jugadores. Hay quienes están siempre centrados y hay otros a los que les cuesta más"