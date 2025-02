Cazado un espectador haciendo gestos racistas a Vinicius en el Real Sociedad - Real Madrid

El partido de semifinales de Copa del Rey entre Real Sociedad y Real Madrid en Anoeta será difícil de olvidar para Vinicius Jr.. No solo por la importancia del encuentro, sino porque, a sus 24 años, el brasileño llevó por primera vez el brazalete de capitán en un partido oficial. Un gesto que simboliza su ascenso en la jerarquía del club y la confianza que ha depositado en él el cuerpo técnico.

La elección no fue aleatoria. Con las ausencias de Luka Modric y Lucas Vázquez en el once inicial, y las bajas de Dani Carvajal y Fede Valverde, Vinicius se convirtió en el jugador con más tiempo en el primer equipo dentro del once titular. Una prueba de cómo ha pasado de ser una joven promesa en 2018 a un referente indiscutible del equipo.

Desde el inicio, asumió el rol con responsabilidad. Más allá de su habitual capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, mostró una versión más completa, contribuyendo en tareas defensivas y liderando la presión. La jugada clave llegó en el minuto 19: una recuperación en su propia área, una arrancada vertiginosa y un pase que desembocó en el gol de Endrick. No solo fue una acción determinante en el marcador, sino una demostración de su crecimiento táctico.

A lo largo del partido, su presencia fue una constante amenaza para la defensa de la Real Sociedad. Su velocidad y regate generaron problemas a una zaga que, por momentos, solo pudo frenarle con faltas. Aunque no marcó, su participación en el juego fue crucial para desestabilizar al rival y abrir espacios que sus compañeros aprovecharon.

El partido no estuvo exento de momentos amargos. Los insulto desde algunos sectores de la grada llevaron al árbitro a detener el encuentro. Un episodio lamentable en el que esta vez el no fue la víctima, lo fue Asencio. Por eso Ancelotti le quitó en el descanso.

Sin embargo, en las redes han cazado un intolerable momento de racismo contra Vinicius.

En el campo, Vini dejó muestras de liderazgo. Durante los momentos de mayor dificultad, se le vio animando a sus compañeros, organizando la presión y exigiendo al equipo mantener la intensidad. Si en otros tiempos su juego podía desbordarse por la frustración, en Anoeta mostró una madurez que refuerza su peso dentro del vestuario.

Else llevó la victoria por la mínima y dio un paso firme hacia la final de la. No fue un triunfo brillante, pero sí convincente.dejó claro que su evolución va más allá de lo futbolístico: su primera noche como capitán no solo fue simbólica, sino una reafirmación de su creciente influencia en el equipo.