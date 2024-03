¿Celebraría Brahim un gol contra España tras darle calabazas por Marruecos? No te pierdas su respuesta

Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid que estaba en la prelista de Luis de la Fuente para los amistosos de la selección española de marzo que disputará ante Colombia y Brasil, tomaba finalmente jugar como internacional absoluto con Marruecos, país de su abuela paterna. El interés mostrado por la Federación marroquí y las llamadas de su seleccionador, Walid Regragui, terminaron de convencer a Brahim que lleva meses meditando su decisión y se ha decidido a cinco días de ser citado por España.

Su decisión generó un gran debate y se llegó a insinuar que el futbolista del Real Madrid habría exigido una serie de condiciones para decantarse por "La Roja", algo que ha negado rotundamente el futbolista. El seleccionador nacional afirmó que “No hay nada más importante que hacer algo con libertad, convencido de que quieres hacerlo, y con sentido de pertenencia. Eso te saca fuerzas de donde igual no las tienes. Poner condiciones o exigencias no es un buen punto de partida”.

Y la respuesta del futbolista no se ha hecho esperar: "No presiono a nadie, me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo, siempre lo he hecho y ahora no lo voy a cambiar".

Ahora con la decisión ya tomada, el futbolista ha respondido a la pregunta que se hacen muchos aficionados: ¿Celebrará el madridista un gol contra España?

"Soy 100% español y 100% marroquí. He crecido en España. Si tengo que meter un gol a España, estaré encantado, claro, pero también preferiría meterle los goles a otra selección". "Ahora mismo no sé decirte si lo celebraría, depende de la situación, pero sí te digo que estoy 100% convencido de mi decisión de ir con Marruecos. Voy a dar el máximo y no creo que se diese el caso de celebrar el gol, pero lo que te digo, prefiero no metérselo a España", ha manifestado.

Y es que nadie olvida como Achraf Hakimi, nacido en España y también internacional con Marruecos, eliminó a España en el Mundial de Qatar y lo celebró haciendo el "pinguino".