Quién es el Kairat Almaty, el rival del Madrid en Champions que hará historia a 6.400 kilómetros de distancia

El azar en el sorteo de la Champions League ha querido que el gigante del fútbol kazajo, el Kairat Almaty, se enfrente al Real Madrid en la primera fase de la máxima competición europea. Además de con los merengues, el Kairat Almaty jugará con el Inter, el Brujas, el Arsenal, Olympiacos, el Sporting, el Pafos y el Copenhagen. Precisamente el Madrid, el Sporting y el Kairat protagonizarán los viajes más largos en la historia de la Champions: más de 6.000 kilómetros y vuelos de más de doce horas para disputar un esperado encuentro en todo Kazajistán.

Pero, ¿cuál es la historia del Kairat? El club ha hecho historia al clasificarse por primera vez en la máxima competición europea. Lo hizo tras superar al Celtic en una emocionante tanda de penaltis. Ahora la plantilla del Kairat festeja por todo lo alto la noticia de que se cruzará en esta primera fase de la competición con uno de los gigantes, nada más y nada menos que el Real Madrid de Xabi Alonso.

El Kairat nació en 1954 como el Lokomotiv Alma-Ata, tomando el nombre de la ciudad de Almaty, capital de Kazajistán cuando esta era una república soviética integrada en la URSS. Jugando la liga soviética, el hoy Kairat tiene las vitrinas repletas de trofeos nacionales. También tiene su propia historia de superación: descendió administrativamente en 2009 por problemas económicos, pero resurgió con inversores y es uno de los clubes que dominan la primera división kazaja.

Su actual plantilla está llena tanto de jugadores experimentados como de jóvenes promesas, como Dastan Satpaev, un joven de 17 años cedido por el Chelsea y cuya capacidad de gol ha hecho que toda la hinchada kazaja dispare su capacidad de soñar. El Estadio Central en el que juega sus partidos en casa tiene capacidad para 24.000 espectadores, un fortín que los merengues tratarán de asaltar sin demasiadas complicaciones a la conquista de la Champions.

Pero sin duda, lo que más llama la atención es el desafío logístico que representa la llegada del Kairat a la competición continental. El encuentro entre el Sporting y el Kairat será el más largo que se recorra en toda la historia del trofeo, y el que cruce al Madrid con los kazajos será el segundo. Tanto la idea como la vuelta conllevará un vuelo de doce horas que llevará al club blanco a medir bien los desplazamientos: los encuentros allí se disputarán a apenas 200 kilómetros de la frontera con China, después de todo.