Las claves del "milagro del día 3" al que se aferra el Barça para inscribir a Olmo: "Todo estará solucionado"

El Barcelonismo vive con expectación y nervios las horas más decisivas sobre la inscripción de Olmo y Pau Víctor. El "caso Olmo" va camino de convertirse en el mayor fiasco de la historia del Barca pero desde el club remiten a mañana como el día en el que todo quedará solucionado.

LaLiga anunció el pasado 31 de diciembre en un comunicado sobre el límite de coste de la plantilla del FC Barcelona que “a fecha de hoy 31 de diciembre el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LALIGA, le permita inscribir ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”.

Por tanto, ni Dani Olmo ni Pau Víctor pudieron ser inscritos. El club había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos vips del Camp Nou que le iban a reportar 100 millones pero LaLiga no se fía y no ha dado el visto bueno al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos. Y para dejar claro que va en serio, la institución que preside Javier Tebas procedió ayer mismo a eliminara ambos futbolista de la plantilla del FC Barcelona que recoge su web.

Desde el club respondieron asegurando que habían solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor pero la realidad es que la RFEF no puede tramitar ninguna licencia federativa sin el visto bueno de LaLiga, algo que de momento no se ha producido. Además, la RFEF parece tener claro que apoyará el camino de LaLiga entre otras cosas porque debería incumplir sus propias normas. El Reglamento General de Federación recoge en su artículo 130.2. que "Un/a futbolista podrá estar inscrito/a en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el trascurso de la temporada, no podrá estar inscrito/a y alinearse en más de tres distintos".

Ante este escenario, el descalabro económico que amenaza la entidad que preside Joan Laporta puede ser devastador: ¡Más de 260 millones de euros!.

Si embargo, desde el club insisten en señalar el día 3 de enero como la fecha clave en la que todo escándalo quedará resuelto.

¿Qué es lo que espera el Barça?

La Junta directiva de Joan Laporta reitera que todo este lío quedará resuelto de forma positiva mañana. Tras el rechazo de LaLiga a sus peticiones, desde el club insisten en que este viernes tanto Dani Olmo y Pau Víctor volverán a estar inscritos.

Según adelanta el diario Sport, para esa fecha ya estarán listas todas las confirmaciones de pago oficiales que se incluyen en el contrato de venta de los asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou. Con esa garantía sobre la mesa, el club entiende que el proyecto económico entró dentro de plazo a falta de algunos flecos administrativos ajenos a la entidad por que podrían agarrarse al supuesto de "salvo caso de fuerza mayor" que recoge el artículo 130 de la Federación.

Por ello, desde el club blaugrana insisten en que resueltas esas trabas y una vez que el proyecto financiero que cumple los requisitos económicos fue presentado antes del plazo expiratorio, a LaLiga y a la Federación no le quedaría otra que reconsiderar su postura y dar marcha atrás en la baja de Dani Olmo y Pau Víctor. "Ambos volverán a ser jugadores de la primera plantilla del FC Barcelona a todos los efectos", sentencian.