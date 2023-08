La condición que pone el Real Madrid para acelerar la "operación Mbappé" mientras el PSG persiste en su veto

El "culebrón Mbappe" sigue protagonizando el mercado de verano y desde Francia ya vislumbran su salida aunque avisan de que que habrá condiciones. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también a ser traspasado y no piensan pasar ni una. Incluso han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y han amenazado con denunciar el caso ante la FIFA. El delantero galo sigue apartado del equipo, ha sido borrado de la web y amenazado por el club pero se muestra tranquilo porque sabe que el tiempo juega a su favor. Y parece que ya queda menos para conocer el futuro del de Bondy.

El PSG está presionando cada vez más al futbolista para que salga traspasado este mes de agosto y, evitar así, que no pase a ser agente libre en el próximo mercado de verano y en Le Parisien ya ponen fecha a su salida. Según ha informado el medio galo -muy cercano al club-, el Real Madrid, que todavía no ha realizado ninguna oferta por el francés, podría hacerlo a partir del 15 de agosto. Si esta oferta le parece satisfactoria al PSG, la situación se desbloquearía inmediatamente y estaría jugando como local en el Santiago Bernabéu la próxima campaña. En caso de no salir del conjunto parisino, Mbappé recibirá los otros 40 millones de euros de la prima.

Sin embargo, el Real Madrid, no moverá ficha sin un gesto previo del goleador, tal y como segura L'Equipe. El club blanco solo se meterá en la negociación para acelerar su salida si declara públicamente su deseo de salir del PSG en esta ventana de mercado. La situación podría prologarse hasta el 1 de septiembre, fecha en la que cierra el mercado europeo, pero la Casa Blanca quiere tener un mayor control de la situación después de que el atacante de 24 años rechazara venir la temporada pasada optando por su permanencia en París.

Según avanza la información de L’Équipe, los blancos se han marcado una condición para lanzar sus redes sobre Mbappé antes del cierre de este periodo estival. Según este medio, el ex del AS Mónaco deberá manifestar públicamente su deseo de abandonar el Parque de los Príncipes para emprender otro reto en su trayectoria.

Si el campeón del mundo con Francia da este paso, el club merengue pondrá la carne en el asador por él. En teoría, la propuesta del Real Madrid tendría lugar a partir del próximo 15 de agosto. En cuanto a la operación por Kylian, no bajará de los 200 M€ (puede irse hasta los 250 M€).

Mientras tanto, el club parisino se mantiene inflexible con jugador que hoy volverá a entrenarse con los descartes por lo que no se reencontrará con Luis Enrique, muy molesto con esta situación. El técnico asturiano siempre ha querido contar con el delantero pero no le ha quedado otra que aceptar el veto del club.

Arranca por tanto una semana clave para el francés con el inicio de la Ligue 1. El primer encuentro del campeonato será el próximo 12 de agosto, ante el Lorient en el Parque De Los Principies, un encuentro perfecto para que la afición parisina muestre su descontento con Mbappé, que ya ha trasladado por carta su voluntad de no alargar su vinculación con el club y verá el encuentro desde la grada.

Sin embargo, esta medida no puede alargarse en el tiempo. Solo podrían mantenerle apartado hasta el 1 de septiembre. Luego tendrá que reintegrarlo porque puede entrar el sindicato de jugadores y a Mbappé le ampara la ley a la hora de un hipotético litigio.

Y es que el PSG no puede obligar a Mbappé a marcharse contra su voluntad. los medios galos ya apuntan que en el club parisino se está trabajando con mucha cautela por temor al artículo 14 del reglamento de la FIFA. Según este artículo, "un futbolista, en el caso de que exista una causa justificada, puede rescindir un contrato de manera unilateral sin ningún tipo de consecuencias (pago de una indemnización o imposición de sanciones deportivas)".