El PSG pone fecha a la salida de Mbappé rumbo al Real Madrid y avisa de que seguirá apartado

El culebrón Mbappé parece llegar a su fin tras ser protagonista absoluto del mercado de fichajes. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también a ser traspasado y no piensan pasar ni una. Incluso han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y han amenazado con denunciar el caso ante la FIFA. El delantero galo sigue apartado del equipo, ha sido borrado de la web y amenazado por el club pero se muestra tranquilo porque sabe que el tiempo juega a su favor. Y parece que ya queda menos para conocer el futuro del de Bondy.

El PSG está presionando cada vez más al futbolista para que salga traspasado este mes de agosto y, evitar así, que no pase a ser agente libre en el próximo mercado de verano y en Le Parisien ya ponen fecha a su salida. Según ha informado el medio galo -muy cercano al club-, el Real Madrid, que todavía no ha realizado ninguna oferta por el francés, podría hacerlo a partir del 15 de agosto. Si esta oferta le parece satisfactoria al PSG, la situación se desbloquearía inmediatamente y estaría jugando como local en el Santiago Bernabéu la próxima campaña. En caso de no salir del conjunto parisino, Mbappé recibirá los otros 40 millones de euros de la prima.

Le Parisien añade que si Mbappé sale del PSG este verano, su único destino posible será el Real Madrid, no hay posibilidades de que recale en otro club.

Apartado del equipo

Y mientras esperan esa oferta que debería rondar los 200 millones de euros, Nasser Al-Khelaifi sigue firme en su postura de descartar al galo y dejarle toda la temporada en la grada si no acepta ser vendido este mismo verano. En este sentido, RMC Sport subraya que el jugador ya ha sido avisado de que seguirá con el grupo de los "indeseables" este lunes. "Kylian Mbappé seguirá descartado, apartado de la dinámica habitual del primer equipo, este próximo lunes cuando el PSG vuelva a la rutina habitual de entrenamientos tras la gira por Japón. Salvo sorpresa, la postura de Al Khelaïfi y el club no ha cambiado en absoluto que buscan un traspaso antes de que pase todo el año en la grada y se vaya libre en verano de 2024", subraya este medio.

Sin embargo, RMC subraya que aún no se ha tomado ninguna decisión para la primera jornada del campeonato el 12 de agosto (ante el Lorient), pero no es imposible que esté en el banquillo o en la grada.

Luis Enrique, el técnico parisino, no se siente muy cómodo con la situación de su delantero. Un enfado del que Nasser Al-Khelaïfi es consciente ya que el técnico español querría tener las manos libres para alinear a Mbappé. Sin embargo, los medios galos insisten en que el nuevo técnico del club parisino sabía, cuando aterrizó en París, que se encontraría ante este espinoso asunto.