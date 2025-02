La contundente reflexión de un ex del Barça que ha indignado a los culés: "El Real Madrid es el mejor club del mundo"

El Real Madrid igualó al Barcelona en el liderato de LaLiga EA Sports con 54 puntos, tras un cómodo triunfo ante el Girona (2-0) en el estadio Santiago Bernabéu, gracias a los goles de Luka Modric y Vinícius Junior, que cerró su mala racha de seis partidos sin marcar. El equipo de Carlo Ancelotti volvió a vencer en la competición doméstica tras una mala dinámica de tres empates consecutivos. Con rotaciones derrotó a un Girona sin pegada que perdonó tres ocasiones con el duelo igualado en el primer acto.

Un latigazo desde fuera del área del centrocampista croata en el minuto 41 y el acierto de Thibaut Courtois bajo palos sostuvieron en la primera mitad a los de Carlo Ancelotti, que mantuvieron a raya el empuje de los de Míchel y que acabaron con sus esperanzas con otro tanto de Vinícius cuando el partido moría. De esta manera, el Real Madrid alcanza los 54 puntos, los mismos que mantienen primero al FC Barcelona, y continúan presionando al cuadro culé.

Tras el encuentro, Arthur Melo, exjugador del FC Barcelona no dudó en elogiar al conjunto blanco y a su gran estado de forma.

"Por supuesto que estás jugando contra el Real Madrid, en el Bernabéu. En mi opinión ahora mismo el mejor equipo del mundo. Los jugadores están con mucha confianza, pero claro, si jugamos, sea con quien sea, o el Madrid con quien sea, con mucho respeto a todos los equipos, nuestro objetivo es la victoria", sentenció.

Sus palabras provocaron una gran indignación en los hinchas culé que no tardaron en responder en redes sociales. "No sabe ni lo que habla...", "Eres un maldito despechado", "Otro resentido, juega andando y no esta ni en el top 2000 de mejores futbolistas asi que a otra cosa" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

Este es el segundo partido que juega Arthur desde que llegó cedido por parte de la Vecchia Signora. Jugó 22 minutos en la derrota ante el Getafe y 35 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.