La conversación entre el Frente y los jugadores del Atlético en el partido contra el Real Madrid

El derbi entre el Atlético y el Real Madrid de este domingo fue detenido por el árbitro después del lanzamiento de objetos hacia jugadores visitantes en el Cívitas Metropolitano, coincidiendo con el 0-1 de los blancos y tras la advertencia por megafonía.

En el minuto 64, Eder Militao adelantó al Madrid en el derbi de la capital y, entonces, distintos objetos --mecheros y botellas se vieron en las manos de jugadores y colegiado-- cayeron al césped desde la grada. Mateo Busquets Ferrer inició entonces el protocolo para estos casos, con un primer aviso por megafonía.

A pesar de la petición general, los objetos cayeron de nuevo, desde el fondo donde estaba el portero del Real Madrid Thibaut Courtois. Así, el colegiado dio el siguiente paso, suspender el partido durante 15 minutos con los jugadores en los vestuarios.

Tras la retirada de los futbolistas, José María Giménez, Koke y el técnico Diego Pablo Simeone se dirigieron al fondo para pedir calma y cabeza a los aficionados. Se ha visto la conversación entre los futbolistas y los jefes del Frente Atlético. Ellos le dicen a los jugadores que en su "casa no".

Después del partido, Koke habló en la televisión: "No puede pasar en un campo de fútbol, pero somos profesionales y tenemos que ser inteligentes, por 4 no podemos perjudicar a nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir. Como jugadores tenemos que ser más inteligentes". El capitán del Atlético se la lanzó a Courtois, porque celebró el gol del Real Madrid dirigiéndose a la grada rojiblanca.