Copa del Rey: Lebrija sueña con hacer encallar al 'Submarino'

En Lebrija, un municipio de la provincia de Sevilla que limita con la de Cádiz y cuenta 28.000 habitantes, esta noche se adelantan los Reyes. No, no se trata de ninguna tradición local. Fue el bombo del sorte ode Copa del Rey el que deparó que, desde las 21:00 horas, el Atlético Antoniano se enfrente a un gigante del fútbol español como el Villarreal. No hay ni que decir que la ciudad andaluza hierve de emoción ante un encuentro histórico.

Fundado en los años 60 por obra de los padres franciscanos, el Antoniano se encuentra actualmente en el que es, sin duda, el mejor momento de su historia. Tanto es así que, si bien el partido de esta noche se afronta como un duelo mágico, lo cierto es que el club lebrijano se ha acostumbrado ya a jugar el torneo del K.O. En los últimos siete años ha disputado tres ediciones y, a la tercera, ha llegado su primera victoria.

De hecho, en esta segunda ronda reciben al 'Submarino' tras derrotar al Castellón, equipo de LaLiga Hypermotion, al que dejaron en el camino en la primera fase. “Después de perder aquí contra nosotros, han tomado una dinámica ascendente y ahora están en playoff de ascenso. Esto da una idea de la importancia de lo que conseguimos aquel día. No solo nos estamos acostumbrando a jugar la Copa, sino que estamos empezando a hacer cosas importantes. Pero jugar contra un Villarreal... era difícil imginarlo”, explica su presidente, Juan Antonio Romero.

Es más, tampoco va a ser el debut del Antoniano frente a un 'Primera'. Ya se enfrentó también en Copa al Betis allá por 2018, cuando el equipo lebrijano estaba recién ascendido a Tercera RFEF. Entonces fue en el Benito Villamarín, ya que el municipal de Lebrija no cumplía las condiciones que exigía la competición. Esta vez sí será en casa de verdad: “El campo vivió una reforma hace poco, y el Ayuntamiento se ha implicado para adaptarlo a las demandas de una competición como la Copa. Vamos a tener un aforo de 3.000 personas que, además, ya está completo”, afirma Romero.

Hace una década, el Antoniano ni siquiera era el primer club de la ciudad, con la Olímpica Lebrijana por delante. A día de hoy, el equipo se asienta en la Segunda RFEF, en un grupo cuarto donde comparte cuadro con auténticos históricos. “Hemos ido creciendo poco a poco, con un trabajo humilde pero coherente. Aquí no tenemos grupos inversores detrás, es solo el trabajo de la gente que forma el club”, continúa el máximo mandatario del equipo.

Real Jaén, UD Melilla, Xerez CD, Extremadura, Recreativo de Huelva... la nómina de históricos que conforman el grupo es enorme. Y, sin embargo, el año pasado el Antoniano se coló en el playoff de ascenso. El crecimiento de la entidad ha llevado a que gente aficionada al fútbol de fuera de Lebrija se saque el abono. “Ahora mismo tenemos unos 1.320 socios. Viene gente de Trebujena, Cabezas de San Juan... pueblos limítrofes y de la comarca. Jugamos contra históricos y contra equipos de capitales de provincia, eso es atractivo y se nota en la respuesta de la afición”, reflexiona Romero.

Para el presidente del Antoniano, lo de esta noche es el fruto de muchos años de trabajo. “Es un premio, un momento de celebración que a mí me toca vivir como presidente, pero que parte de un trabajo enorme y coherente de muchos hombres y mujeres que formaron parte de las juntas directivas anteriores. Esto es un premio a toda la trayectoria de un club coherente y respetuoso con los valores y principios por los que se fundó. Y, pase lo que pase, tenemos que disfrutarlo mucho”, concluye Romero.

Con un equipo compuesto principalmente de jugadores de Lebrija formados en su propia cantera -tienen 17 equipos en categorías inferiores y uno femenino- y jóvenes que buscan una oportunidad de brillar tras pasar por canteras como el Cádiz, Sevilla o Betis, el Antoniano sabe que lo más normal es caer derrotado. Pero siempre hay espacio para soñar. “Nos visita un equipo enorme. Quizás en Europa les está costando más, pero en Liga están peleando en cabeza con los más grandes del país. Sabemos que será muy complicado, pero a nuestro favor tenemos el campo y la ilusión de nuestra gente. En contra, el potencial del rival. Queremos hacer un buen papel y, aunque sabemos lo complicado que va a ser, los partidos hay que jugarlos” concluye Romero. La noche de Reyes llega a Lebrija por adelantado.