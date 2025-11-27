"Corazón Blanco", el libro definitivo que celebra la grandeza y el legado del Real Madrid

El facsímil de la carta con la que el Rey Alfonso XIII nombraba «Real» al entonces Madrid, el contrato de Di Stéfano, la carta de Florentino Pérez a Ronaldo Nazario o una espectacular imagen: un tríptico del gol de Sergio Ramos en Lisboa. Todo eso, y mucho más, contiene «Corazón Blanco», un libro exclusivo y limitado, una memoria espectacular de la historia del club más laureado, una obra, en fin, que celebra la grandeza y el espíritu del Real Madrid a través de sus más de 120 años de historia de éxito y valores.

En la sala donde se encuentran los trofeos de las Copas de Europa, en la esencia, por tanto, del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presentaron el libro, una obra que nace, en una edición de 2.998 ejemplares, de la colaboración del club blanco con ARTIKA BOOKS.

Un estuche que es una réplica del Bernabéu

El estuche en el que se envuelve el espectacular libro es una réplica del Bernabéu, con una placa personalizada y un fragmento auténtico y numerado de las barandillas del primer estadio del club, con el escudo del Real Madrid grabado. «La grandeza de un legado extraordinario permanecerá aquí para siempre, envuelto en la piel del Bernabéu, el gran templo del fútbol mundial. Un territorio para seguir soñando y para preservar los valores de un Real Madrid que es eterno», afirmó Florentino Pérez durante la presentación.

El presidente del Real Madrid, además, tuvo claro que es en la sala de trofeos donde el libro debe quedarse, junto a las 15 Copas de Europa, que brillan desde la vitrina interminable.

«Corazón Blanco» reúne documentos inéditos, imágenes nunca antes divulgadas y objetos originales que salen a la luz por primera vez. Cada pieza convierte la obra en un testimonio tangible de la historia madridista, un puente físico entre las generaciones, una manera de almacenar los éxitos que han alimentado la leyenda blanca. «El libro recoge parte del patrimonio del Real Madrid. Es un pequeño museo del Real Madrid, porque en él encontramos piezas únicas especialmente emocionantes», aseguró Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales de la entidad.

Cada ejemplar es el resultado de un proceso minucioso en el que artistas, artesanos y expertos editores combinan sus talentos para crear una pieza única.

416 páginas de gran formato

Dentro del estuche, un libro de gran formato (41 x 41 cm), y de 416 páginas, reúne las esencias del madridismo a través de fotografías históricas, documentos inéditos y materiales procedentes de los archivos del club. Las imágenes y textos recorren los grandes hitos del Real Madrid, desde los inicios en 1902 hasta las 15 Copas de Europa conquistadas, pasando por la época gloriosa de Di Stéfano, los goles de Puskás, el corazón ye-yé de los sesenta, el Real Madrid tan característico de Camacho y Santillana, la modernidad de la Quinta del Buitre, el mando de Raúl, la delicadeza de Zidane y la avalancha de Ronaldo Nazario, la constancia de Cristiano o la llegada de Kylian Mbappé.

Cada ejemplar incluye además una carta escrita por Florentino Pérez, en la que el presidente comparte su visión sobre la grandeza del club y su vínculo personal con él. El volumen se completa con un acta notarial numerada que certifica la exclusividad de cada pieza y la limita a los 2.998 ejemplares producidos. La edición está disponible en español e inglés, pensada para aficionados madridistas de todo el mundo.

La creación y producción del proyecto ha corrido a cargo de ARTIKA BOOKS, editorial del Grupo Planeta reconocida por su especialización en ediciones de arte de lujo elaboradas de manera artesanal y en tiradas limitadas. Su experiencia en proyectos de alta exigencia técnica ha permitido transformar la pasión madridista en una obra que trasciende el deporte y entra en el terreno de lo artístico.

El resultado es una pieza en la que diseño, emoción e historia se entrelazan para construir un objeto único, destinado a perdurar. «Corazón Blanco» está disponible, desde hoy jueves, en en www.corazonblancorealmadrid.com, a un precio de 5.990 euros.

Los socios del Real Madrid dispondrán de siete días de preferencia de compra, seguidos por los miembros de la Comunidad de Madridistas con carnet Premium antes de su puesta a disposición del público general.