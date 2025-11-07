De cuarta división catalana al F.C. Barcelona: la historia de Hafiz Gariba, el ghanés que ha sorprendido en La Masía

La Masía es una de las mejores fábricas de talento del mundo. Gracias a ella, el F.C. Barcelona se ha nutrido de grandes futbolistas para su primer equipo. Figuras como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué o Carles Puyol no solo marcaron una época dorada en el club, sino que también se convirtieron en referentes mundiales del fútbol moderno.

En la actualidad, jugadores como Lamine Yamal, Fermín o Balde han pasado por la etapa formativa del club, pero no son los únicos que destacan. Y es que hay un jugador que está destacando en las categorías inferiores y que está cerca de debutar con el primer equipo.

Su nombre es Hafiz Gariba, una de las revelaciones del Juvenil A barcelonista y que tiene una historia muy curiosa detrás.

Un central que comenzó siendo un jugador más

Hafiz Gariba es un defensa central ghanés de 18 años que se ha convertido en una de las piezas clave del juvenil A dirigido por Pol Planas. Sin embargo, hasta hace muy poco el futbolista se encontraba lejos de las grandes categorías.

El defensa llegó al Barça hace medio año en el tramo final de la pasada temporada procedente del Club Esportiu Codolar, un equipo que competía en cuarta catalana, la categoría más baja que existe en Cataluña.

Gariba llegó a Barcelona desde Ghana para residir en la Academia Marcet, una escuela de fútbol especializada en captar talento internacional y formarlos específicamente para la mejora individual preparándolos para el fútbol profesional. Tras varios partidos vistiendo la camiseta del equipo de barrio, logró ascender a tercera catalana.

El fichaje por el Barcelona

Tras lograr el ascenso y destacar notablemente, el Barcelona se fijó en el jugador, decidiendo ficharlo para sus categorías inferiores. Actualmente ocupa la posición de central en el equipo, siendo un jugador importante por su poderío físico, su clase y su agresividad.

Con 1,90 metros de estatura y un físico imponente, Hafiz Gariba es uno de los defensores jóvenes con mayor proyección del FC Barcelona. Y es que su capacidad física y su madurez táctica le han llevado a ser una de las promesas más seguidas de la cantera azulgrana.

Cerca del primer equipo

Con Puyol como ídolo de la infancia, el jugador ghanés ya se ha instalado como titular en el juvenil A del Barcelona y ya ha debutado con el Barça Atlètic (segundo equipo del club) en la semifinal de la Copa Catalunya contra el Espanyol de la pasada campaña.

Aunque Hafiz tiene mucho margen de mejora, lo cierto es que posee unas cualidades muy interesantes para llegar a lo más alto. A pesar de que aún le queda tiempo de adaptación para llegar al filial del conjunto blaugrana e incluso al primer equipo, Gariba ya se encuentra en el radar de Hansi Flick.