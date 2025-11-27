Los cuatro goles de Mbappé lo convierten en el MVP de la jornada de Champions

El tornado se desató en apenas siete minutos. Suficientes para que Kylian Mbappé, en el rato más letal que se le ha visto desde que llegó al Real Madrid, anotase un 'hat-trick' y se hiciera con el trofeo al mejor jugador de la quinta jornada de la Champions. Todavía metería otro más en la victoria frente al Olympiacos (3-4). Cuatro goles para disipar dudas y alejar los fantasmas.

El atacante galo superó en la elección al portugués Vitinha, autor de un triplete en el triunfo del PSG sobre el Tottenham (5-3); al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, cuyo doblete permitió al Marsella remontar al Newcastle (2-1); y al guineano Serhou Guirassy, que abrió con otros dos tantos el triunfo del Borussia Dortmund sobre el Villarreal (4-0).

Es la segunda vez esta temporada que Mbappé, máximo artillero del torneo con nueve dianas hasta el momento, es elegido mejor jugador de la jornada tras recibir el reconocimiento en la segunda. Los otros elegidos fueron el inglés Marcus Rashford (Barcelona) en la primera, el español Fermín López (Barcelona) en la tercera y el también inglés Phil Foden (Manchester City) en la cuarta.

Se da la curiosa circunstancia de que, mientras el balance particular en los enfrentamientos entre clubes de la Premier y de LaLiga es de 8-1 a favor de los equipos británicos, por el contrario en cuatro de las cinco jornadas que llevamos hasta ahora el MVP pertenecía a un conjunto español.