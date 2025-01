Las cuentas del Atlético con los penaltis con el derbi a la vista

El épico partido del Atlético en Champions con remontada incluida ante el Leverkusen en el Metropolitano y jugando en inferioridad más de una hora, está pasando factura a los colchoneros en Liga. La derrota en Leganés y el empate ante el Villarreal, han alejado a cuatro puntos el liderato, a dos semanas de visitar el Santiago Bernabéu. La importancia de quedar entre los ocho primeros en la Liga de Campeones, con el fin de evitar una ronda extra, ha obligado a hacer rotaciones y diversificar los esfuerzos. Es cierto que los del Cholo Simeone han merecido más de un mísero punto de estos seis jugados, pero la falta de chispa ha sido evidente. El equipo ha estado excesivamente espeso a pesar de tener intenciones ambiciosas.

Todo el acierto que ha tenido el Atlético en Europa le ha faltado en la competición doméstica. Un penalti en contra y el drama que supone cada balón parado lateral han pesado demasiado.

Lo de los penaltis merece un capítulo aparte. Es cierto que el cometido por Reinaldo y que propició el gol de Gerard Moreno es perfectamente pitable, pero conviene no olvidar que en el partido jugado en La Cerámica, y que terminó también en empate, una entrada al tobillo de Correa no se pitó porque el defensa había despejado antes el balón. Ese mismo argumento no fue válido en el Metropolitano. Y esto hace inevitable una comparación en el balance de goles desde los once metros entre el Atlético y su máximo rival. Esta temporada, con 21 partidos jugados, los rojiblancos han tirado dos penaltis y han recibido dos en contra. El Madrid cuenta con un saldo de 10-0.

Los números de las últimas cuatro ligas son bastante sorprendentes. Mientras los de Carlo Ancelotti tienen un saldo a favor de +27, el del Atlético es -3. Son treinta penaltis de diferencia entre dos equipos que compiten por el mismo objetivo. Es una auténtica barbaridad. Eso sí, cuando Simeone hace referencia a la diferencia del trato arbitral entre el equipo blanco y el resto, el mundo se llena rápidamente de indignados. Tremendo.