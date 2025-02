El curioso dato que está condenando al Atlético de Madrid en la Liga

Entre el 31 de octubre y el 15 de enero, el Atlético de Madrid lo ganó todo. Quince victorias consecutivas que suponían un hito histórico dentro del club y que hizo que los rojiblancos pasaran de las dudas y de la sensación de que la temporada se les iba a acabar muy pronto, a colocarse líderes en la Liga, a meterse entre los ocho primeros en la Champions League y a seguir vivos en la Copa del Rey. Pero resultó que en el partido número dieciséis de esa racha llegó la derrota inesperada no, lo siguiente, en Butarque ante el Leganés. Y después, hablando de la Liga, un empate en el Metropolitano ante el Villarreal que les hacía sumar un solo punto de los últimos seis posibles. Una racha malísima dentro de una buena que les ha llevado no solo a perder el liderato de la clasificación, sino también a estar a cuatro puntos del Real Madrid, que ahora es el líder destacado.

Esos dos tropiezos en Liga no han impedido otros dos triunfos en Europa, ante el Leverkusen remontando, y frente al Salzburgo, para alcanzar un total de 17 triunfos en 19 partidos. Una racha brutal que contrasta con ese mal momento en Liga, que este sábado intentarán aliviar en la visita del Mallorca, que llega con varias derrotas acumuladas y la sensación de que los árbitros y el VAR le está castigando más de la cuenta.

«No hablo tampoco de que nos sintamos perjudicados, no me gusta hacia donde va el fútbol ni la presencia que gana un árbitro desde la sala, me refería a medir la fuerza con una foto», explicaba Arrasate, el técnico mallorquinista, sobre sus quejas la semana pasada por la expulsión de Mascarell que le costó la derrota ante el Betis. El Mallorca llega necesitado, pero el Atlético también lo está si no quiere llegar demasiado descolgado al derbi madrileño de la próxima semana. «Estamos enfocados en el partido de mañana y no tenemos otro pensamiento en este momento. Necesitamos tener un partido importante, nos vamos a enfrentar a un rival que tiene una defensa muy fuerte, gente buena ofensivamente y, más allá de sus últimos resultados, antes del parón venían haciendo una temporada muy buena», decía Simeone sobre lo de hoy, sin fijarse en lo que vendrá el sábado próximo en el Bernabéu. Y tampoco quiso comentar el sorteo de la Champions, ese City-Real Madrid que, al fin y al cabo, uno de los dos podría ser su rival en los octavos de final.

Pero el Cholo va partido a partido y sólo le preocupa el Mallorca, incluso aunque tenga a jugadores importantes a una tarjeta amarilla de perderse la visita al Santiago Bernabéu. Julián Álvarez, Koke y Robin Le Normand están apercibidos, algo que no va a hacer que Simeone rote con ellos. «Veremos con quién empezamos. Tenemos la posibilidad de tener a Correa bien, a Julián muy bien, a Antoine en su línea y a Sorloth con muchas ganas de jugar, así que por la mañana decidiremos quién empieza. Pensamos en el partido de este sábado, no en el del sábado que viene. Y tenemos otro en medio en Copa del Rey. No hay otra cosa que pensar en lo que creemos que podemos hacer para dañar al Mallorca», cerraba el Cholo.