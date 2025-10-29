La decisión de Vinicius tras el enfado del Clásico: ¡Lo ha confirmado!

Vinicius reaccionó con furia en la banda después de que Xabi Alonso lo sustituyera en el minuto 72 del partido que el Barcelona ganó 2-1 el domingo, entrando Rodrygo en su lugar. Se le vio gesticulando hacia el banquillo y la cadena DAZN incluso captó sus palabras mientras abandonaba el campo enfurecido: "¡Siempre soy yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy! Es mejor que me vaya, me voy".

Su comportamiento generó duras críticas en el mundo del fútbol y todos esperaban algún mensaje de Vinicius a modo de disculpa o explicación. Sin embargo, el brasileño ha decidido quitar hierro al asunto con una confirmación oficial que ha revolucionado las redes y ante la que no dudaron en reaccionar compañeros en Brasil o en el Real Madrid, como Neymar, Eduardo Camavinga o Rodrygo.

A principios de este mes, la presentadora de televisión, empresaria e influencer brasileña-estadounidense Virginia había confirmado a Leo Días que su romance con la estrella del Real Madrid había terminado después de descubrir las conversaciones de Vini con otras mujeres. Tras su anuncio, el extremo de la Seleção pidió disculpas públicamente a su novia : «Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. He encontrado a una madre admirable y a una compañera increíble. Aunque todavía no éramos pareja oficialmente, había una conexión sincera. No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera y que la decepcioné. Por eso, quiero pedirle disculpas públicamente, de corazón, porque entiendo que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia. La idea ahora es volver a empezar. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto».

Unas disculpas que fueron aceptadas y que han llevado al delantero del Real Madrid a confirmar públicamente su relación.

Las imágenes muestran una habitación de hotel decorada con pétalos de rosa que formaban un corazón y un globo con la palabra “LOVE”. Poco después, fueron captados saliendo del hotel con globos rojos en forma de corazón, bajando las escaleras entre risas y miradas cómplices, en unas imágenes que no tardaron en viralizarse y que confirman que el futbolista del Real Madrid y la influencer brasileña atraviesan un momento especialmente feliz.

Pocos minutos después, el futbolista replicó la publicación en su propia cuenta, confirmando así lo que durante semanas había sido motivo de especulación entre sus fans: su historia de amor con la influencer ya es pública. En la descripción de su publicación, el jugador del Real Madrid escribió: "V ❤️ V".

Sus compañeros no tardaron en bromear sobre la publicación romántica. Neymar comentó: "Al niño le encanta". Camavinga, por su parte, escribió: "¡Cosas de enamorados!".

¿Quién es Virginia Fonseca?

Virginia Fonseca es una importante influencer y emprendedora en Brasil. En 2022 fue elegida "Influencer Brasileña del Año" durante los People's Choice Awards.

También destacó en la categoría "Web" entre los Forbes Under 30 Brasil, lo que la llevó a convertirse en embajadora de la Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) en 2023. A su vez, en noviembre del 2022 firmó un contrato con el Sistema Brasileño de Televisión (SBT). Además, es socia de la marca de cosméticos We Pink.

Su perfil de Instagram es uno de los más seguidos en el país sudamericano con 53 millones de seguidores y en YouTube cuenta con casi 12 millones de suscriptores. La brasileña, que nació en Connecticut, Estados Unidos, también es dueña de una clínica de estética y de una agencia de marketing personal, indica bloomberglinea.com.

La vida personal de Fonseca se encuentra bajo la lupa desde su separación del cantante Zé Felipe, con quien tiene tres hijos.