La inspiración de un renacido Vinicius estaba en la grada del Bernabéu: ¿Nuevo romance del brasileño?

El Real Madrid recuperó el pasado sábado el liderato de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras imponerse en el Estadio Santiago Bernabéu con trabajo por 3-1 a un buen Villarreal CF, apoyado en una óptima segunda parte y al buen hacer del extremo brasileño Vinícius Jr, esta vez el líder en la victoria con un doblete y acciones de mérito.

En el dominio madridista, la asociación continua, la presión alta, asomó una versión reconocible de Vinícius.

Una resurrección del brasileño que pudo estar provocada con una presencia muy especial en las gradas que ya ha desatado los rumores de romance en Brasil. La presencia de Virginia Fonseca en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria de Real Madrid frente al Villarreal por 3-1 han provocado un gran revuelo en Brasil, especialmente tras lucir una camiseta dedicada por Vinícius Junior y celebrar sus dos goles desde la grada.

La asistencia de la presentadora e influencer brasileña-estadounidense coincidió con dos tantos de Vinícius, que resultó uno de los protagonistas del encuentro.

Con 26 años, Fonseca - que cuenta con una gran audiencia en redes sociales- compartió múltiples publicaciones desde el palco, donde celebró los goles de Vinicius. “Gol del Big Seven”, escribió tras el primer gol del delantero. Más tarde, tras el segundo gol, publicó: “Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo”. La expresión “Big Seven” hace alusión al número de camiseta que utiliza el atacante, quien además dedicó parte de su celebración a las cámaras con un “te amo” y un beso, generando una gran intriga sobre a quien iba dirigido.

La camiseta que Fonseca mostró llevaba una dedicatoria personal del jugador, y según medios brasileños, la creadora de contenido se encuentra alojada en la residencia del delantero en Madrid. Además, se trataría de su tercer viaje reciente a la capital española, lo que ha reavivado los rumores de un posible acercamiento sentimental.

Vinícius evitó referirse al tema en sus redes y aclaró que su mensaje fue para Wesley Menezes, integrante de la agencia Roc Nation. Sin embrago, los medios brasileños sostienen que ambos han compartido encuentros privados en Madrid y mantienen contacto frecuente. Según reveló en exclusiva el medio LeoDías, el pasado mes de septiembre, Virginia Fonseca y Vinícius Júnior compartieron una cena en un restaurante de lujo en la capital española y tras la cena el futbolista le envió un ramo de flores. Además, la infuencer y la presentadora asistió a su fiesta de cumpleaños el pasado mes de julio en Brasil.

¿Quién es Virginia Fonseca ?

Virginia Fonseca es una importante influencer y emprendedora en Brasil. En 2022 fue elegida "Influencer Brasileña del Año" durante los People's Choice Awards.

También destacó en la categoría "Web" entre los Forbes Under 30 Brasil, lo que la llevó a convertirse en embajadora de la Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) en 2023. A su vez, en noviembre del 2022 firmó un contrato con el Sistema Brasileño de Televisión (SBT). Además, es socia de la marca de cosméticos We Pink.

Su perfil de Instagram es uno de los más seguidos en el país sudamericano con 53 millones de seguidores y en YouTube cuenta con casi 12 millones de suscriptores. La brasileña, que nació en Connecticut, Estados Unidos, también es dueña de una clínica de estética y de una agencia de marketing personal, indica bloomberglinea.com.

La vida personal de Fonseca se encuentra bajo la lupa desde su separación del cantante Zé Felipe, con quien tiene tres hijos.

La oficina de prensa de Fonseca no desmiente la noticia y se limita a afirmar que "no comenta la vida personal o sexual” de la presentadora mientras el futbolista del Real Madrid guarda silencio.