Demetri Mitchell, ex jugador del Manchester United: “ChatGPT es el mejor agente de mi carrera”

Jorge Mendes, Rafaela Pimienta, Pini Zahavi y otros muchos nombres similares son mundialmente conocidos en el fútbol. No son futbolistas ni entrenadores, ni siquiera presidentes, son agentes de jugadores, también conocidos como representantes. El fútbol es un negocio que no se entiende sin los traspasos de jugadores entre equipos y ellos son los encargados de gestionar todas las operaciones y buscar lo mejor para sus clientes.

Algunos agentes como los mencionados no son solo eso, sino una figura mediática que en ocasiones se acaba convirtiendo incluso en protagonista. Sea un familiar cercano o un gran nombre de una conocida agencia, la gran mayoría de los futbolistas profesionales cuenta con un representante que le gestione su día a día y sobre todo sus contratos, ya sea al renovar o al cambiar de club. Sin embargo, el futbolista Demetri Mitchell, ex jugador del Manchester United, confesó en el podcast ‘From My Left’ que tiene un agente muy particular: ChatGPT.

La Inteligencia Artificial para negociar contratos

El futbolista de 28 años actualmente juega en el Leyton Orient, de la EFL, es decir, la tercera división inglesa. Lo curioso no es el fichaje en sí, sino la forma en la que negoció el traspaso según el mismo contó de forma muy natural: "El Orient me envió una oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir". Dije: ‘Esto es lo que gané la temporada pasada". Reveló que le dio la siguiente indicación a ChatGPT: "Esto es lo que gané la temporada pasada. Tendré que mudarme a Londres, ¿cuánto costará vivir? Mi esposa vendrá conmigo, con nuestro hijo".

ChatGPT es el chatbot de IA de OpenAI Difoosion

El ex jugador del Manchester United incluso explicó que obtuvo beneficio gracias a operar de esta forma al negociar el contrato: "Sentí que valía un poco más, pero no quería decir: ‘Creo que me lo merezco’. Y como no recurrí a un agente, terminé consiguiendo también una comisión por el fichaje". Su sensación tras el fichaje es clara: "ChatGPT fue el mejor agente que he tenido en mi carrera. Las comisiones son del 5%, ChatGPT me costó 15 libras al mes. Las finanzas de los jugadores son muy diferentes de lo que piensan".

Así es la economía de un futbolista

Demetri Mitchell no se guardó su opinión sobre el salario de los futbolistas: "La gente piensa que los jugadores están muy bien pagados y que tenemos suerte, pero hay una gran diferencia entre alguien que gana dos o tres mil como jugador profesional y alguien que gana lo mismo como médico", afirmó. Señaló la gran diferencia: "El salario de un médico está prácticamente garantizado hasta los 65 años. Un jugador de las divisiones bajas suele tener contratos de uno o dos años".

Explicó que hay muchas deducciones: "Digamos que ganas tres mil a la semana: deduces el 45% y tienes que darle el 5% al ​​agente. Solo te quedas con la mitad". Concluyó pidiendo que no se le malinterprete y explicando sus gastos: "No me malinterpreten, es un buen sueldo, pero cuando tienes una hipoteca y un coche que pagar, y tu mujer no puede trabajar porque está lejos de Manchester, los gastos son elevados".

Anima a otros futbolistas a seguir sus pasos

No se quedó ahí y en su propia cuenta detalló más lo ocurrido: "Era la primera vez que encontraba un club y negociaba los términos por mi cuenta, y sinceramente fue mucho más fácil de lo que esperaba. Un agente quizá me habría conseguido un par de cientos más a la semana, pero eso habría ido directo a sus honorarios de todos modos". Para terminar, hizo una recomendación a otros futbolistas: "Definitivamente, animaría a más jugadores mayores de 25 a considerar hacer lo mismo. Si llevas suficiente tiempo en el juego y conoces a la gente adecuada, probablemente estés más preparado de lo que crees".