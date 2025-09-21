Un fan del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que ganen cinco partidos seguidos es agredido: “No eres un verdadero aficionado”

Frank Ilett, más conocido en redes como The United Strand, se ha convertido en un fenómeno viral por su peculiar promesa: no cortarse el pelo hasta que el Manchester United gane cinco partidos consecutivos. Con más de 364.000 seguidores en Instagram, su reto ha captado la atención por su mezcla de humor, compromiso y paciencia capilar.

Sin embargo, lo que parecía una campaña inofensiva terminó en un episodio violento. Durante el partido contra el Chelsea, Ilett fue agredido por otro aficionado en el concourse de Old Trafford, quien lo increpó duramente y lo agarró del cabello mientras gritaba: “No eres un verdadero fan del United”. El momento fue grabado y rápidamente se difundió en redes sociales, generando una ola de reacciones.

A pesar de la tensión, Ilett mantuvo la calma y no respondió a la agresión. Su reto, iniciado en octubre, nació como una forma de aportar “algo de humor en tiempos difíciles” para el club. Desde entonces, su melena ha crecido hasta convertirse en un afro icónico, símbolo de su perseverancia y amor por el equipo.

Con la reciente victoria contra el Chelsea, el Manchester United suma un paso más hacia la meta de Ilett. El fan sueña con un final épico: que sea un jugador del United quien le corte el pelo en Old Trafford, cerrando su travesía con un gesto simbólico que una a la afición.

Por ahora, el reto sigue en pie, y con los próximos partidos contra Brentford y Sunderland, la expectativa crece.