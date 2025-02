Descubre la historia de Real Madrid y Atlético a través de sus escudos

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en la jornada 23 de LaLiga en un nuevo y apasionante derbi en el Santiago Bernabéu. Repasamos la historia de ambos clubes a través de la evolución de sus escudos.

El Madrid Foot-ball Clubse funda el 6 de marzo de 1902, por un grupo de aficionados al nuevo deporte procedente de las islas Británicas.

Los primeros escudos del Real Madrid Archivo La Razon

El primer escudo oficial del club merengue se estableció recién entrado el siglo XX. En las primeras camisetas blancas se cosieron las iniciales de Madrid Foot-Ball Club (MCF) en un tono oscuro de azul, encerradas en un óvalo del mismo color.

Seis años más tarde, en 1908, las letras pasaron a estar enmarcadas en un círculo exacto, estilizándose el diseño del emblema madridista. La M pasa a ser la letra más grande y destacada, seguida de la C y, más pequeña, la F sobre la curva inferior de la C. Tanto las letras como el redondel eran de un azul oscuro.

Sin embargo, para partidos oficiales, la normativa de la época que regula las asociaciones deportivas, estipula que el escudo de la ciudad de Madrid debe ser intercalado con el del club, resultando en unos escudos circulares, que a veces se confunden con los del club mismo. Así lo decía la normativa de los primeros torneos que se jugaron en España, que obligaba a los equipos madrileños a jugar con la heráldica de la ciudad contra equipos de otras ciudades.

Hasta 1929, el Madrid Foot-Ball Club se vio obligado a vestir los símbolos de la ciudad en su camiseta en la mayoría de ocasiones. El escudo propio empezaría a ser utilizado con normalidad a partir de 1930.

1920: El Escudo Coronado

Escudo coronado Archivo La Razon

El Rey Alfonso XIII concede, el 29 de junio de 1920, el título de Real al Madrid Foot-ball Club, y el derecho de añadir la corona real a su escudo. Además, se modifica ligeramente la posición de las iniciales, y el puente de la M se mueve ligeramente a la izquierda y se hace más profundo. Para los partidos oficiales, se sigue utilizando el escudo de la ciudad de Madrid, aunque éste también adquiere la corona real.

1931: Llega la República

Escudo republicano Archivo La Razon

Los tiempos cambian, el Rey se exilia, y España se convierte en República el 14 de abril de 1931. Se prohíben los símbolos monárquicos, por lo que la corona desaparece del escudo, y el nombre del equipo vuelve a ser Madrid F.C. . A cambio, se le añadió la banda morada en diagonal de la región de Castilla. Ausente durante las temporadas 31/32 y 32/33 donde los jugadores no lucieron escudo alguno en sus camisetas, el club madrileño desde la proclamación de la República se vio bastante remiso a lucir el escudo oficial sin corona real en público admitiendo con ello, de forma velada, haber perdido parte de su identidad, una percepción que disgustaba tanto a algunos de sus gestores como a los aficionados que no entendían por qué, aunque hubiese cambiado el régimen político, debían renunciar arbitrariamente a un símbolo concedido legalmente en el pasado. La aceptación de la realidad, aunque tardase en asumirse y no fuese en todos los encuentros ni al gusto de todos los socios, se consumó en la temporada 33/34 cuando al fin se hizo ostentación en público del escudo sin corona monárquica.

1941: Otra vez “Real”

El Real Madrid recupera su corona Archivo La Razon

Tras la Guerra Civil, llega el nuevo régimen, y vuelve la corona a formar parte del escudo. Transcurridos los primeros años de una durísima posguerra que había sembrado muchísimos hogares de hambre y miseria, la directiva del club merengue que presidía Santiago Bernabéu desde el 15 de septiembre de 1943 empezó a partir de 1945 a mostrarse un tanto más aperturista haciendo especial empeño en recuperar parte de una simbología tradicional en la que el escudo de la sociedad con banda diagonal y corona monárquica era pieza preferente. Además, se modificaron los colores, siendo entonces el dorado el predominante, y el club pasó a llamarse Real Madrid Club de Fútbol. Es con este escudo con el que el club alcanzaría los máximos laureles del fútbol mundial, y que se mantuvo ya hasta finales de los años noventa. Este diseño se mantendrá sin apenas modificaciones hasta casi finales del Siglo XX.

2001: La modernización del escudo

Un escudo para el siglo XXI ARchivo La Razon

La modernización del club como una entidad corporativa al igual que una sociedad deportiva, impulsan al club a retocar el escudo, que también se utiliza como logotipo y para promover la marca “Real Madrid”. Los cambios no son muy extensos: Las letras aumentan de grosor y adquieren un borde azul marino y la banda diagonal se recorta.

Con Lorenzo Sanz como presidente el escudo sufre un pequeño gran cambio. El clásico color morado, representando a Castilla, cambia a ser azul por razones de marketing. Florentino hizo caso omiso de los cambios realizados en el escudo por su antecesor en el cargo dejando las cosas como estaban, al menos en sus primeras temporadas, siguiendo el azul como color corporativo mientras que del morado nadie se acordaba.

Coincidiendo con el inicio de la temporada 03/04, la cuarta de su mandato cuando ya acumulaba dos Ligas (00/01 y 02/03), dos Champions League (2000 y 2002), dos Supercopas de España (2001 y 2003), una Supercopa de Europa (2002) y una Copa Intercontinental (2002), la directiva merengue decidió que tanto el escudo oficial con el que se habían ganado todos estos títulos y el escudo corporativo, imagen de la marca corporativa ante el mundo, convergieran en uno solo que representara al club en todos los aspectos, bien fueran a nivel deportivo, comercial o marca decantándose por el logo corporativo, favorito entre los dos por sus estética más moderna.

La empresa Adidas, proveedora de ropa deportiva para el club, se encargó de estampar el nuevo escudo en todas las camisetas de la temporada 03/04. La ‘Décima’ fue levantada con este escudo, así como las siguientes tres Champions League conseguidas en la etapa de Cristiano Ronaldo en el club blanco.

2014/2017. Escudo actual: La cruz desaparece de la corona

El Real Madrid eliminó en 2014 la cruz del escudo ARchivo La Razon

La eliminación de la cruz del escudo en algunos productos del club levantó numerosas críticas entre los aficionados y socios del Madrid. Símbolo del catolicismo, la cruz se eliminó en algunas circunstancias para atraer a aficionados de países con diferentes creencias religiosas, especialmente, entre el mundo musulmán.

Primero en 2014 y después en 2017. El Real Madrid tomó una decisión controvertida tras un acuerdo de patrocinio con el Banco Nacional de Abu Dhabi: suprimió la cruz de la corona del escudo para las tarjetas de dicho banco. La razón es sencilla: evitar dañar sensibilidad culturales religiosas en Oriente Próximo.

En 2017, el club madrileño cerró un acuerdo con el grupo emiratí para la fabricación, distribución y venta de sus productos. Marka, un grupo de distribución minorista de los Emiratos Arabes Unidos, obtenía los derechos exclusivos para “fabricar, distribuir y vender productos del Real Madrid”en los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán.

El vicepresidente de Marka, Khaled al-Mheiri, afirmó que la corona era alterada debido a sensibilidades culturales. “Tenemos que ser cuidadosos con regiones del Golfo dónde existe sensibilidad sobre productos que tienen una cruz”, dijo al-Mheiri, dueño de un café del Real Madrid en Dubai.

Una polémica más antigua es el cambio de color de la banda de morado a azul. Aunque a día de hoy está prácticamente olvidado, aún quedan románticos que echan en falta el clásico color morado.

Atlético de Madrid: de las alas a la polémica

Evolución del Atlético de Madrid Archivo La Razon

En la historia del Club Atlético de Madrid han existido diferentes modelos de escudos y versiones de los mismos y es necesario conocer sus orígenes para entender su evolución y significado. Hay muchas personas que piensan que el Atlético Aviación es el origen del Atlético, pero no es así. El Atlético Aviación es fruto de una fusión justo después de la Guerra Civil, en septiembre de 1939, cuando el club colchonero llevaba más de treinta años de existencia.

El escudo más significativo es el que se ha mantenido desde 1947 hasta 2017 y posee una forma aguzada en la punta. Dicho blasón presenta en su división superior los símbolos de la Villa y Corte de Madrid y en la inferior los colores del club. Toda la composición se encuentra enmarcada en un borde dorado. Así, las características principales del mismo son:

- El Oso y el Madroño. En el escudo aparecen las imágenes de un oso y un madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. Sus orígenes datan del siglo XIII, cuando ya se nombra a Madrid como “Villa del Oso y el Madroño”, debido a la gran cantidad de los mismos que existían alrededor de la villa.

- Las siete estrellas. Enmarcadas en un borde azul, aparecen las siete estrellas, de cinco puntas, de la constelación de la Osa Mayor. Estas estrellas también aparecen en el escudo de la Villa de Madrid y en la bandera de la Comunidad de Madrid. Las cinco puntas de las estrellas representan las cinco provincias limítrofes de Madrid: Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca y Toledo.- Las rayas rojiblancas. Los colores del club están distribuidos en cuatro líneas verticales rojas y otras tantas blancas.

Anteriormente al año 1947 hubo al menos tres escudos diferentes, cuyas características eran las siguientes:

1903-1917: un origen ligado al Athletic

Este es el primer escudo de la historia del club, el escudo fundacional. Tiene forma de cinturón con los colores blanco y azul, al igual que la camiseta original del Athletic Club de Madrid, nombre con el que nació el club. En el centro se pueden observar las iniciales del club. En muchas ocasiones, hemos visto dichas iniciales, utilizando en exclusiva los colores azul y blanco, coincidiendo con los colores de la camiseta en aquellos años y, por lo tanto, con las iniciales plasmadas sobre fondo azul. Sin embargo, en el escudo oficial, las iniciales figuraban sobre un balón de los que se utilizaban entonces, en color marrón.

En 1917, nació la primera versión del escudo propio del club, ya diferenciado del Athletic Club de Bilbao, con la introducción de la osa y el madroño, símbolos de la Villa y Corte de Madrid, sobre césped verde y, sobre fondo azul con forma de escuadra, las siete estrellas de cinco puntas de la constelación de la Osa Mayor, que igualmente figuran, tanto en el escudo de la Ciudad de Madrid, como muy posteriormente en la bandera de la Comunidad.

1939: las alas de la aviación

Este escudo, con algunas variantes como el número de rayas rojiblancas, o las formas del marco, al principio con líneas más redondeadas, luego rectas, permanece vigente hasta que, en octubre de 1939, de la fusión con el Aviación Nacional, nace el Athletic Aviación Club de Madrid -Club Atlético de Aviación desde 1941- que adopta los colores rojiblancos con pantalón azul y, como escudo, en el emblema de Aviación, alas y corona incluida, se introduce el del Athletic en el centro.

Entre 2000 y 2005, el Atlético Amorós (Atlético C) tomó el nombre de Atlético Aviación y vistió un escudo muy similar al del Athletic-Aviación en 1939. Esto se llevó a cabo en honor al equipo que obtuvo dos títulos ligueros a inicios de la década de los 40.

El germen del actual

En 1947, el Ministerio del Aire decide poner fin a esta asociación, y el para a convertirse en el Atlético de Madrid, y recupera su escudo en la versión que ya figuraba enmarcada con las alas de Aviación; eso es, con cuatro rayas rojas y cuatro rayas blancas, que sería el germen del actual, sufrió algunas leves modificaciones en 1929 (pasando de seis a cuatro rayas de cada color). También en 1932 (vuelta a las doce rayas) y en 1935 (ensanchamiento del escudo).

2017: estalla la polémica

La última modificación llegó hace tan solo dos años, en 2017. Coincidiendo con su llegada al Wanda, el El Club Atlético de Madridquiso dar un giro de modernidad a su mayor emblema: el escudo.

Esta decisión causó bastante revuelo entre los aficionados del Atlético de Madrid y, a día de hoy, se mantiene la campaña para lograr que se vuelva al anterior escudo y que siendo tendencia en redes sociales con el hashtag #ElEscudoNoSeToca.