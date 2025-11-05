Desvelan en Brasil el nuevo destino de Endrick

Los rumores sobre la salida del brasileño en el mercado invernal ganan enteros jornada tras jornada. Y no es de extrañar ya que el delantero de 19 años permanece inédito en el presente curso, lo que complica en gran medida su presencia en el próximo Mundial. Si bien Endrick ya ha sido relacionado en LaLiga EA Sports con la Real Sociedad, el Valencia, el Sevilla y o el Betis, todo hace indicar que prefiere probar fuera de España.

Algo que ya podría estar más que cerrado según acaban de desvelar los medios brasileños. "Endrick está muy cerca de ser cedido por el Real Madrid al Lyon", detalla UOL Esporte.

Según el citado medio, esta cesión es aceptable para todas las partes y debería producirse, aunque el Real Madrid no la anunciará antes del cierre del mercado de fichajes por motivos de precaución.

"La negociación sigue en curso. El Real Madrid y el Lyon no harán ningún anuncio oficial, ya que se trata de una cesión y, en ese caso, podría suspenderse en cualquier momento si el Real Madrid tiene algún problema y necesita contar con Endrick en el futuro. Sin embargo, la situación actual es que el Real Madrid, y Xabi Alonso, no tienen previsto que Endrick sea titular ni que juegue todos los partidos. Esto se le comunicó hace dos semanas", aseguran en los medios brasileños.

Titularidad y Europa League

El Lyon está intentando atraer a Endrick y a su entorno garantizándole la titularidad y la oportunidad de competir en la Europa League. El club francés está en plena reconstrucción ofensiva y busca un jugador clave.

"La semana pasada, el Lyon fue uno de los clubes que mostró interés, y tanto el entorno de Endrick como el propio futbolista y el Real Madrid aceptaron la propuesta. Fue una conversación muy productiva, ya que el Lyon es un club de tamaño medio-grande en Francia, donde no tendría tanta presión y tendría la oportunidad de jugar, porque actualmente, si uno mira la plantilla del Lyon, no hay ningún delantero de clase mundial, ni siquiera de segunda categoría. Por lo tanto, sería importante para el brasileño convertirse en uno de los jugadores clave del equipo", sentencia Thiago Arantes, columnista de UOL.