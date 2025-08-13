¡Donnarumma ya tiene nuevo equipo!

La noticia de que Gianluigi Donnarumma había sido por Luis Enrique del PSG y podría dejar el club galo sacudió ayer el mundo del fútbol. El técnico asturiano dejaba al portero italiano fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de Europa que el PSG juega este miércoles ante el Tottenham y todo saltaba por los aires.

Horas después, el portero italiano Gianluigi Donnarumma confirmaba que no continuará en el PSG después de que "alguien" haya "decidido" que ya no puede "formar parte de este grupo ni contribuir al éxito del equipo", solo un día después de que el técnico del conjunto francés, Luis Enrique, le dejase fuera de la convocatoria para la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham.

"Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme un lugar y defender con orgullo la portería del PSG. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo ni contribuir al éxito de este equipo. Esta decisión me deja decepcionado y triste", señaló en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, nada parece ser fruto de la casualidad y el portero ya tendría nuevo equipo. Mientras sus compañeros entrenaban en el Stadio Friuli el martes por la noche a las afueras de Eslovenia, Donnarumma y su equipo seguían buscando un nuevo club desde París. El italiano ni siquiera asistió a la sesión con los demás jugadores en el Campus Poissy. Los dos clubes de Manchester (United y City) llevan varios meses en conversaciones con Enzo Raiola, el agente del jugador. Y parece que las negociaciones han dado sus frutos y Donnarumma se refugiará en Pep Guardiola tras el portazo de Luis Enrique.

Desde L'Equipe aseguran que el internacional italiano (74 partidos internacionales) lleva tiempo preparándose para su posible salida y, según la prensa italiana, el portero de 26 años ya ha hablado con Pep Guardiola y ha llegado a un acuerdo contractual con la directiva del City. Según publica este medio, "Donnarumma ya ha llegado a un acuerdo con el Manchester City" y el PSG apostaría por Lucas Chevalier, por el que pagó 40 millones de euros fijos (más 15 en variables), como su nuevo portero titular.