Eldense, Zaragoza, Málaga... así está la lucha por la salvación en Segunda Divisón

En LaLiga Hypermotion, o Liga Hipertensión, faltan siete jornadas para que todo acabe. Y, como cada año, la lucha por los distintos objetivos es un navajeo diario entre los equipos a ver quién logra la gloria de subir a Primera o, en otros casos, quién consigue salvarse de la quema y quedarse en el fútbol profesional.

De hecho, ahora mismo la tabla de la clasificación en Segunda podría dividirse en dos mitades exactas. Los 11 primeros equipos tienen opciones de ascenso, bien sea vía directa o playoff. Y el resto está metido en la pelea por no bajar a 1ªRFEF. Con el Cartagena ya descendido y el Racing de Ferrol a punto de confirmarlo matemáticamente, son nueve los equipos que se van a jugar los dos puestos restantes de permanencia. Esta es su situación y su calendario.

12º. Eibar. 47 puntos. El equipo vasco se ha repuesto un tanto en las últimas jornadas y ha abandonado una posición peligrosa, aunque por ahora no ha llegado a ver la zona roja a los ojos. Lleva siete puntos de los últimos 15. En estos siete partidos recibe al Málaga, visita Tenerife y luego tendrá a Mirandés, Granada, Burgos, Córdoba y Levante. Lleva ocho de renta, con lo que con dos partidos lo tendría hecho.

13º. Albacete. 47 puntos. Hace mes y medio estaban frisando la zona de descenso, pero con 10 puntos en los últimos cinco partidos han puesto tierra de por medio. Este sábado visita al Elche, pero después recibe a un Cartagena ya descendido y visita Riazor. Acabará con Huesca, Levante, Racing de Ferrol y Córdoba. Dos partidos frente a dos descendidos deberían ser suficientes.

Albert Lottin, en un partido con el CD Castellón. CD CASTELLÓN Europa Press

14º. Cádiz. 45 puntos. La temporada del equipo amarillo es el paradigma propio de la irregularidad. De sufrir abajo a mirar ilusioriamente hacia el playoff de ascenso... para caer otra vez. Lleva seis de renta y tiene varios equipos debajo, pero la dinámica es mala tras cuatro encuentros sin ganar. No tiene un buen calendario por delante. Ahora va a Burgos, pero recibe al Sporting la semana que viene. Después, Córdoba, Almería, Racing de Ferrol, Huesca y Oviedo.

15º. Sporting de Gijón. 44 puntos. La victoria en Elda fue un 'matchball' salvado, y de milagro. Tras la destitución de Rubén Albés, Garitano llegó y besó el santo. Pero hasta entonces, la racha del equipo estaba siendo terrible. Y ojo, que el calendario le depara varios duelos directos. Mañana recibe al Mirandés, después visita Cádiz y Castellón seguidos. Acabará recibiendo al Deportivo y luego viaja a Málaga. Eso sí, cierra contra Cartagena y Racing de Ferrol. Veremos cómo llega a esa doble fecha.

16º. Castellón. 43 puntos. Otro equipo que lleva más de un mes sin ganar. Eso sí, en los últimos tres partidos ha logrado sumar y hacer la de la hormiguita. Lleva cuatro de renta y tiene también un calendario difícil. Recibe este fin de semana al Almería antes de un doble duelo vital: Málaga fuera y Sporting, en casa. Luego visitará al Mirandés y después se las verá con el Eldense. El cierre es frente a Granada y Zaragoza. Todos se juegan algo. De los duelos directos dependerá su suerte.

17º. Málaga. 42 puntos. Un gol en propia contra el Oviedo en el 94. Un gol del Huesca en el 97. Y tres de los últimos 15 puntos. Las sensaciones y la dinámica no pueden ser peores, las cosas como son. Tras una gran primera vuelta, el equipo se ha desinflado y ya no le basta con ser aguerridos y sólidos en defensa. No hay gol, y eso condena a cualquiera. Del calendario, casi mejor no hablar. Visita Ipurúa el lunes antes de recibir a Castellón y Granada seguidos. Después irán a ver al Eldense, que está a tres puntos. Recibirán al Sporting y cierran con un Elche que podría llegar ya ascendido y frente al Burgos en casa. Málaga está temblando.

CD Tenerife vs Osasuna Ramón de la Rocha Agencia EFE

18º. Zaragoza. 41 puntos. La llegada de Gabi al banquillo ha servido como revulsivo. Cuatro puntos de los últimos seis, ganando al Mirandés. Aun así, ahora mismo el agua les llega casi al cuello, a solo dos puntos de caer al pozo. El calendario, por suerte, es benévolo con ellos. Primero irán a casa del Levante y luego vendrá el derbi regional frente al Huesca. El partido ante el Racing de Ferrol podría pillar al equipo gallego descendido, y luego recibe al Cartagena. Tras Oviedo y Deportivo, cerrarán la Liga con el Castellón en La Romareda.

19º. Eldense. 39 puntos. Tremenda reacción del cuadro alicantino que parecía descendido y ya está en plena pelea, aunque con algunos síntomas de agotamiento. La derrota frente al Sporting fue un palo importante, y algunas decisiones arbitrales no sentaron bien. Aun así, aunque van por detrás, tienen la salvación a tiro. Ganando en El Ferrol este sábado se podrían salir de la zona roja. Luego tienen 'triplete andaluz': Córdoba, Almería y un duelo vital contra el Málaga. Contra el Castellón será otro partido a vida o muerte antes de rematar frente a Racing y Huesca.

20º. Tenerife. 32 puntos. Pese a la reacción de las últimas semanas -10 puntos de los últimos 12-, el 'Tete' lo sigue teniendo muy complicado. Son nueve puntos, casi la mitad de los que quedan en juego. Al menos, ahora con Cervera en el banco hay esperanza. Deportivo y Eibar son sus próximos oponentes. Luego vendrán Levante, Racing de Ferrol, Cartagena -¿seis de seis?-, Oviedo y Almería. Veremos si su reacción llega tarde.

Nueve equipos para dos plazas, con el Tenerife en el alambre. La pelea por la salvación en LaLiga Hypermotion va a ser agónica, e incluso no es descartable que veamos la línea de salvación por encima de los 50 puntos, que es lo que tradicionalmente se ha fijado como la cifra de seguridad. Emoción... y ansiedad hasta el último día.