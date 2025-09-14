Su entrenador lo deja en el banquillo y responde marcando un hat-trick en menos de 20 minutos

Zakaria Eddahchouri salió desde el banquillo en el minuto 71 del Mirandes - Deportivo disputado este sábado en Mendizorroza, y necesitó apenas veinte minutos para convertirse en la gran figura de la jornada.

Su hat-trick fulgurante sentenció al Mirandés y dejó claro que su presencia en el campo puede ser decisiva en cualquier momento del partido. El Deportivo llegó a Vitoria con la intención de mantener la buena racha mostrada ante el Sporting la semana anterior y lo consiguió con una goleada por 1-5.

Los tantos de Luismi Cruz en la primera mitad ya habían puesto tierra de por medio, pero fue la entrada de Eddahchouri la que terminó por desquiciar al conjunto local.

Un revulsivo con gran olfato goleador

El neerlandés apenas había tenido minutos en los encuentros previos, pero aprovechó su oportunidad con contundencia. En el 72, un minuto después de saltar al césped, batió a Nikic con un tiro cruzado. Ocho minutos después volvió a ver portería y cerró su cuenta personal en el 87 tras una asistencia de Mario Soriano.

Tras el pitido final, Eddahchouri grabó un breve vídeo que el club difundió en redes sociales. Con la afición celebrando al fondo, el delantero arengó a la grada: “Gracias afición, hat-trick, Forza Dépor”. El mensaje, directo y emocionado, refleja el instante de conexión entre el jugador y la parroquia blanquiazul.

La actuación del neerlandés no solo sirvió para sumar tres puntos, también para reforzar la competitividad del vestuario. Antonio Hidalgo tendrá ahora un dilema agradable de cara a los próximos encuentros: decidir si Eddahchouri merece un puesto de inicio tras semejante exhibición desde el banquillo.