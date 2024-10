Escándalo en el futbol femenino catalán por dos jugadoras con barba: "¡Nos dirigen enfermos!"

Las “graves consecuencias” que la participación de atletas trans tiene para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes. Ahora el deporte femenino vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras la victoria de un equipo con "dos jugadoras con barba".

Esta vez, el debate ha llegado después de que el Terrassa haya perdido contra el Europa B por 1-3. La presencia de dos jugadoras transexuales en el filial del equipo del barrio de Gracia barcelonés ha provocado un lío monumental. Se trata de Álex y Nil, , que compiten con mujeres pese a presentar atributos masculinos en su físico. El más llamativo, la barba. Nacieron como mujeres pero que están en proceso de transición para cambiar de sexo. Su apariencia ya es masculina, pero como en su DNI figuran como mujeres, siguen jugando como tales.

Sin embrago tras la derrota, la supuesta superioridad física de estas dos jugadoras ha enfadado a usuario y aficionados. Según explicaba un usuario en redes sociales, el equipo Europa Femenino B, que se enfrentó el pasado sábado al Terrassa FC, tiene dos jugadoras “imparables”. “Será difícil encontrar jugadoras con más potencia y velocidad en toda la categoría preferente femenina”, afirma con ironía.

Ventaja física injusta

Varios aficionados han manifestado su descontento ante lo que consideran una "ventaja física injusta" en favor del Europa B. Según algunos seguidores del Terrassa, tanto Álex como Nil destacan por su velocidad y potencia física. Atributos que, argumentan, no son equiparables a los de sus contrincantes.

Alicia Tomás, portavoz del grupo municipal de VOX en Terrassa, ha denunciado la situación que tuvo que vivir el equipo femenino del Terrassa FC. Tomás criticó duramente la participación de “dos tíos con barba” en las competiciones femeninas, calificando la situación de injusta y perjudicial para las mujeres deportistas.

En su tuit, Tomás expresó que tras décadas de lucha para lograr la igualdad y visibilidad en el deporte femenino, ahora estas conquistas están en riesgo debido a la “perversa ideología de género”, que permite que hombres trans puedan competir en deportes destinados a mujeres, lo que ella considera una amenaza para la equidad y la integridad de las competiciones. Bueno, en palabras de Tomás y de cualquier persona con sentido común, ya que la inclusión de personas con ventaja física evidente sobre las mujeres es una locura que borra los logros del deporte femenino y vulnera sus derechos.

La portavoz de VOX señaló también que esta situación es el resultado de decisiones tomadas por quienes, en su opinión, han permitido la distorsión de la realidad biológica en favor de ideologías que ponen en riesgo los derechos de las mujeres. Tomás concluyó su mensaje con una dura crítica a las autoridades responsables de permitir esta situación, afirmando que “nos gobiernan enfermos”.

Álex, una de las delanteras del Europa B, ha sido fundamental para el equipo, destacando como una de sus goleadoras. La jugadora ha comentado anteriormente que, mientras su documento de identidad indique que es de género femenino. Puede seguir compitiendo en la categoría femenina, independientemente de su apariencia física o del proceso de transición que está llevando a cabo.

Una polémica que viene de lejos

No es la primera vez que el Club Esportiu Europa barcelonés se ve envuelto en una polémica de este tipo. Ya ocurrió algo similar cuando lograron una llamativa goleada por 23-0 en su partido contra el Pujadas en el estadio Nou Sardenya en 2022.

El asunto se hizo viral después de que un mensaje del Europa en redes sociales al descanso del partido. En ese momento, el equipo ya ganaba por 10-0 y acompañó ese texto de una foto de Álex Alcalde rematando a portería. La publicación no pasó desapercibida y el club tuvo que salir al paso para defender a su “jugador/jugadora” de los ataques tránsfobos.

En la foto de ese tweet aparece Álex. Hace tres años, el delantero del Europa comenzó su proceso de cambio de sexo pero, a día de hoy, en su DNI sigue siendo una mujer y por ello, compite en el equipo femenino.

“A día de hoy, mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así”, confiesa Álex en una entrevista a El Español, añadiendo que “me gustaría jugar con hombres, pero si quiero competir no lo puedo hacer. Jugaría en una liguilla en el patio del colegio y eso es lo que no quiero”.