Tras el escándalo por su pene, el cetrero Juan Bernabé vuelve a la carga contra la Lazio por su nueva águila: "Se están burlando..."

Juan Bernabé, el cetrero gaditano que durante casi quince años fue el encargado de cuidar y hacer volar a Olympia, el emblemático águila de la Lazio, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica.

El español ha sido protagonista de uno de los escándalos más surrealistas del fútbol. Todo comenzó con su despido fulminante en enero de 2025, después de que publicara en redes sociales un vídeo en el que mostraba su nueva prótesis de pene. La intervención médica, según él, se debió a una caída de caballo y tratamientos oncológicos que derivaron en una disfunción eréctil. Lejos de ocultarlo, decidió compartirlo públicamente para, según sus palabras, "dar esperanza a quienes pasan por lo mismo" y normalizar la conversación sobre salud sexual masculina.

Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por el club, que lo cesó de inmediato alegando que su conducta era incompatible con los valores de la entidad. A pesar de su despido, Bernabé no abandonó la vivienda que ocupaba dentro de las instalaciones del club, en la ciudad deportiva de Formello. Durante seis meses se negó a marcharse, argumentando que estaba convaleciente de la operación y que necesitaba un entorno estable para recuperarse. En ese periodo llegó incluso a declarar que había informado a la policía de su situación médica, asegurando: "Le dije que tenía que estar 11 días con el pene erecto", en referencia a las instrucciones postoperatorias. El conflicto escaló hasta que, a finales de junio, un juzgado de la localidad de Tivoli ordenó su desalojo.

Ahora, Bernabé ha vuelto a la carga contra su ex club tras el anuncio de su nueva águila.

El águila volverá a volar

Los aficionados de la Lazio están a punto de volver a sentir la presencia de su símbolo. Casi un año después de su último vuelo, el águila regresará para realizar su ritual antes de los partidos en casa de los Biancocelesti. En enero, tras el escándalo que rodeó al exhalconero Juan Bernabé, el club decidió poner fin a su colaboración con él, suspendiendo así también el ritual del vuelo del águila, que se venía realizando desde 2010 y que goza de gran popularidad entre los niños. Curiosamente, sin el águila, la Lazio ha tenido dificultades para sumar puntos en casa: 5 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

Tras identificar a la nueva águila, que la Lazio mostró con orgullo en sus redes sociales, ahora le corresponde al nuevo cetrero (aún no anunciado) entrenarla para sus vuelos dentro del estadio Olímpico. El proceso durará algunas semanas, y es probable que el primer vuelo no se realice hasta 2026, pero Formello se muestra satisfecho por haber culminado la búsqueda. El club también planea organizar un concurso para que los aficionados elijan el nombre de la nueva águila. La iniciativa se propuso por primera vez en 2010, con una encuesta de popularidad publicada en la página web oficial. Tras un largo proceso, los tres nombres más populares, además de Olimpia, fueron Libera, Vittoria y Skeggia.

"Alguien se está burlando"

Un anuncio que no ha pasado desapercibido para el cetrero español que ha criticado duramente al club por lo que considera un engaño.

En un vídeo publicado en Instagram, Juan Bernabé responde a la foto publicada por el club en sus redes sociales: «El águila que aparece en todas las fotos de redes sociales relacionadas con la nueva águila es Olimpia. La cosa va de mal en peor, como si alguien se estuviera burlando de vosotros. Un abrazo».

Su publicación no ha pasado desapercibida y ha vuelto a colocar al polémico ex adiestrador en el ojo del huracán.