España, ante la final de la Nations League contra Croacia: a falta de estrellas, equipo

"Estaba muy tranquilo y seguro del trabajo", afirmó Luis de la Fuente después de que España derrotara a Italia y se metiera en la final de la Nations League, donde espera Croacia. Era sólo su tercer partido al frente de la selección, pero ya ha tenido que sortear las primeras curvas después de que en el último duelo, de clasificación para la Eurocopa, España fuera derrotada por Escocia y mostrara una mala imagen. Durante la semana Luis Rubiales, el presidente de la Federación, tuvo una larga charla con él en el entrenamiento, con abrazo incluido, y los jugadores que fueron hablando después del triunfo ante Italia tenían alguna frase para destacar el trabajo del seleccionador. No parece lógico despedir al entrenador con sólo tres o cuatro partidos, pero por si acaso todos han querido realzar y valorar su figura.

"Quiero hacer un equipo más que una selección"

Mientras, De la Fuente pide "tiempo" para afianzar su idea. Y parte de esa idea es que quiere "hacer un equipo más que una selección". "Todos tiene posibilidades de jugar. No hay ni titulares ni suplentes. No ponemos a once porque pensemos que son mejores que los otros, es porque creemos que en ese momento y según el plan de partido son los mejores para empezar, pero después son 90 minutos", dijo el entrenador, que supo revitalizar al equipo ante Italia desde el banquillo porque Asensio, Fabián, Ansu y Joselu aportaron con su entrada. Que no haya titulares y suplentes indica por un lado que España ya no tiene a los jugadores que tenía, en el podio de los mejores del mundo en todas las posiciones. Hace ya mucho de eso y hay que superarlo. Sólo Rodri entraría en esa categoría, y ejerce de líder en el campo y también fuera. Entre los demás se va a generar una lucha para fomentar la competitividad porque cualquiera sabe que si lo hace bien va a tener opciones de jugar. Tanto los que están convocados como los que no han ido en esta concentración. Respecto al último día contra Escocia, sólo repitieron en el once Rodri, Mikel Merino y Yeremy Pino, y si se compara con el encuentro ante Noruega, Rodri, Merino (los dos únicos titulares en los tres choques, hasta de portero cambió), Gavi, Laporte y Morata.

España ha subido la media de edad en esta lista con la presencia de Alba (34), Navas (37) o Rodrigo Moreno (32), pero hay bajas por lesión como Balde, Dani Olmo, que sí fue llamado, pero está entre algodones; o Pedri, que todavía no ha podido debutar con Luis de la Fuente por culpa de las lesiones. Parece más circunstancial que estructural la presencia de algunos de estos veteranos, aunque si se lo ganan pueden regresar.