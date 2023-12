España - Italia: a dos partidos de los Juegos Olímpicos de París

Montse Tomé, la seleccionadora española, se congratula de que cada vez se habla más de fútbol en las concentraciones de España, aunque el caso Rubiales sigue creando molestias. Laia Codina tiene que declarar hoy viernes desde Pontevedra por videoconferencia en calidad de testigo. Y precisamente hoy tiene el equipo un partido muy importante contra Italia (21:30 horas, La1) que puede certificar la clasificación para la Fase Final de la Nations League. "No es el escenario idóneo, pero ella está tranquila. Laia es una jugadora muy centrada, con mucha capacidad en todos los niveles. Es inevitable, va a tener que estar. Desde la Federación lo que podemos hacer es intentar ayudarla", afirma Tomé. España tiene margen, si Suecia no gana a Suiza también se clasifica, pero no debe confiarse. "Sólo pensamos en nosotras", asegura Montse Tomé quien, dispuesta a hablar de fútbol, analiza al rival que le espera esta noche en el Estadio de Pasarón. "Es una selección fuerte, un buen rival. En el partido de allí jugaron con un bloque bajo, un 1-5-4-1 muy defensivo. Metimos el gol en el 90, pero tuvimos bastantes ocasiones para poder hacerlo antes. Tuvimos mucha insistencia, mucha paciencia. En otros partidos como el de Suecia jugaron con un 1-4-3-3, un poco más abiertas, porque tienen jugadores para jugar por dentro. A ver lo que sacan".

Opciones en ataque

En el duelo del 27 de octubre en Salerno el tanto del triunfo lo marcó Jenni Hermoso, un gol muy emotivo porque era el día que reaparecía con España después del Mundial y de todo el lío. La madrileña es una de las opciones que maneja Montse Tomé en ataque. "A mí me gusta que las jugadoras de arriba generen profundidad. Tenemos una idea de juego en la que nos gusta ir generando ventajas, poder progresar y llegar con éxito tanto por banda como por dentro, y luego hay un componente de adaptación a las futbolistas que tenemos. Podemos jugar con Salma, Esther, Inma, Jenni como el último día contra Suiza... Y dependiendo de quién esté podemos generar la superioridad de una manera o de otra, pero es bueno tener tantas alternativas, es una gran suerte", explicó Montse Tomé, que asegura que todas, incluso Irene Paredes y Mariona Caldentey, que estaban con molestias, están disponibles para el duelo.

Las cuentas para estar en los Juegos

Ganar a Italia sería colocarse a una victoria del gran objetivo: la clasificación para los Juegos de París, que está durísima. Pasar la fase de grupos de la Nations League es el primer paso, ya difícil. La fase final se disputa entre el 21 y el 28 de febrero y sólo las dos finalistas logran el billete olímpico. Las líderes de los otros grupos ahora son Países Bajos, Francia y Dinamarca, aunque quedan dos jornadas por disputarse. El sorteo de emparejamiento de semifinales es el 11 de diciembre. Si una de las finalistas es Francia, que va a estar en los Juegos seguro como anfitriona, una plaza se la llevaría la otra finalista y la segunda, la ganadora del duelo por el tercer y cuarto puesto.