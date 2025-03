España - Países Bajos, por el récord de Fabián

Cuando España comenzó la eliminatoria contra Países Bajos las estadísticas hablaban de dos marcas contradictorias. Nunca había ganado en terreno holandés y Fabián nunca había perdido con la selección.

Antes de jugar la vuelta las dos marcas se mantienen. Empató en el último instante en Róterdam con el gol de Mikel Merino y Fabián se marchó del campo con otro partido más sin perder como internacional. «Es importante ganar. Intentaremos seguir, será buena señal para la selección y para mí», dice el jugador. Son ya 36 los partidos que ha jugado Fabián con la Roja, de los que ha empatado 12 y ha ganado 24.

Pero no siempre ha sido sencillo para él su paso por la selección. Estuvo casi dos años sin ser convocado. Luis Enrique dejó de contar con él después de la Eurocopa de 2021 y no regresó hasta que De la Fuente se hizo cargo del equipo. Ahora vuelve a coincidir con el preparador asturiano en el PSG y Luis Enrique ha reconocido que fue un error dejarlo fuera de la lista para el Mundial de Qatar.

«Es algo que reconoce el trabajo que estoy haciendo. Me hace sentir más fuerte saber que estoy en una buena dinámica, que estoy haciendo las cosas bien, que estoy haciendo un buen trabajo en el París. Es una cosa del pasado que no le doy más vueltas, pero agradezco su declaración», decía Fabián antes de enfrentarse a Países Bajos en Róterdam.

Con De la Fuente su relación es mejor de lo que era con Luis Enrique. Juntos ganaron la Eurocopa sub’21 en 2019 en la que Fabián fue elegido mejor jugador del torneo. «Con Luis, aparte de tener una buena relación, nos entendemos muy bien en el terreno de juego. Lo conozco desde hace muchos años, sé lo que le gusta, lo que me pide e intento dárselo en el campo siempre que tengo la oportunidad», reconoce. «Es un entrenador que me da confianza, me da libertad, que me incita a llegar al área contraria, a tirar desde fuera del área. Es importante para mí. Me encuentro cómodo en el campo y cada vez que vengo intento devolver la confianza», añade.

La llegada al área es una de las cosas en las que insiste De la Fuente. «Es una faceta que el míster nos pide que cada vez que llegamos intentemos finalizar la jugada. En la Eurocopa ya vimos que marcamos goles desde fuera del área y en llegada de segunda línea, que es algo que le gusta mucho. Intentamos trabajarlo para que luego se vea reflejado en el terreno de juego», explicaba el jugador.

Fabián es uno de los imprescindibles para el seleccionador nacional. Y su presencia en el centro del campo junto al medio centro –antes Rodri y ahora Zubimendi– hace que Pedri tenga que adelantar su posición para jugar como mediapunta.

La racha de Fabián coincide también con la de la selección, que suma 22 partidos oficiales sin perder. Desde el segundo partido de De la Fuente en el banquillo, cuando perdió contra Escocia, no cae en un partido de competición. De la Fuente sólo suma otra derrota como seleccionador, en un amistoso contra Colombia en marzo del año pasado.

«Hoy justo nos lo ha dicho el míster, que llevamos 22 partidos sin conocer la derrota. Es una motivación para seguir trabajando para crecer en este equipo, aunque hay días que no se da de la mejor manera. Pero somos una familia y lo bien que nos llevamos fuera se nota dentro y conseguimos esas victorias», explica Ferran Torres.

La racha también se extiende a Valencia, donde España lleva 31 años sin perder. La última derrota fue en un amistoso en 1994 contra Croacia. Después llegó una de las mayores victorias de la selección, el 9-0 contra Austria, cuando Camacho se sentaba en el banquillo de la Roja.

«El problema de ganar es que te acostumbras y en un equipo como este cuando te metes en esa dinámica es difícil perder el gusanillo sabiendo que los partido son cada vez más difíciles, que los rivales te conocen mejor y que todos son muy buenos. Este partido podría ser una final del Campeonato de Europa. Esto es muy difícil y cada día más. Estamos preparados para competir al máximo nivel y el éxito es estar preparado para competir al máximo nivel y ganar», advierte De la Fuente, que trabaja para mantener todas las rachas de la Roja.