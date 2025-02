España no puede conquistar Wembley (1-0)

En los minipartidos que se juegan dentro de un partido, Inglaterra tuvo la contundencia que le faltó a España y se llevó el triunfo en la segunda jornada de la Nations League, un encuentro marcado también por el escenario.

Wembley es uno de los templos del fútbol mundial, como lo puede ser Maracaná o el Santiago Bernabéu, y en la previa se habló más de la mística del estadio que de lo que había en juego. Las gradas lucieron un aspecto más que saludable, superando los 45.000 espectadores, y el conjunto de Montse Tomé no se dejó impresionar. Dominó de salida España y tuvo una oportunidad de Salma Paralluelo que de acabar en gol hubiera dado la vuelta al mundo, más un tiro al larguero de Lucía García.

Pero poco a poco fueron apareciendo las jugadoras importantes de Inglaterra. Lo hizo James, por ambos costados incluso, y también Russo, la extraordinaria delantera del Arsenal, que se deshizo de Irene Paredes con un movimiento perfecto y propició el tanto de Park, después de un par de rechaces. La central española estaba ya limitada por una tarjeta amarilla, y se mostró contenida ante la atacante, que le ganó el sitio con un amago.

Estaba sufriendo España y lo pagó, lo que no había pasado, pero al revés, en los minutos anteriores, y tampoco sucedió en los siguientes. Porque la reacción de la campeona del mundo no fue mala. Empezó a dejarse ver más Aitana Bonmatí y la selección recuperó el dominio de la posesión. Inglaterra se defendía con bravura y no permitió demasiado movimiento en el área. La alternativa eran los tiros desde lejos, pero el de Salma Paralluelo se fue rozando la escuadra, lo mismo que el de Bonmatí en la segunda parte. El lanzamiento de Ouahabi fue más buscando la potencia que la colocación, y entonces tuvo que intervenir la portera Hampton, una de los sorpresas en el once de Wiegmann. La guardameta también ganó el mano a mano a Lucía García, que sí logró conquistar una zona más cercana.

Ouahabi había entrado por Olga Carmona y lo intentó constantemente por el costado izquierdo, pero los centros tampoco tuvieron rematadora. Inglaterra estaba agazapada y salía de vez en cuando. Dio más sensación de peligro del que creó realmente tras el descanso, pero el trabajo ya lo había hecho. Wembley se unió a la fiesta cuando en el minuto 52 se fue la luz. La reacción del público fue genial, con los móviles al aire, como si fuera uno de los muchos conciertos extraordinarios que se han celebrado ahí.

Volvió rápido la luz al estadio, pero los cambios no pudieron encender la de España, que encontraba a Salma, o que empezó a notar la participación de Mariona Caldentey, pero no encontró el camino del gol. Athenea del Castillo aportó desborde y último pase. Tampoco fue suficiente. Coll evitó el segundo tanto inglés, de James, con un paradón. El duelo acabó en el área inglesa, pero esta vez no hubo remontada y las chicas de Montse Tomé no pudieron completar un día tan especial con una victoria. La Nations League, en la que España defiende título, acaba de empezar, pero sólo el primero logra la clasificación.

Clasificación, Grupo A3

1. Portugal, 4 puntos

2. Inglaterra, 4 puntos

3. España, 3 puntos

4. Bélgica, 0 puntos

Próxima jornada (4 abril): Portugal-España (20:45) e Inglaterra-Bélgica (21:00).